Duże emocje w Kazachstanie. Legia odrobiła dwubramkową stratę, kwestia awansu otwarta [WIDEO]

Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z Ordabasy 2-2 w pierwszym meczu 2. rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Bramki dla Wojskowych zdobyli Tomas Pekhart i Blaz Kramer.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia Warszawa zremisowała z drużyną Ordabasów 2-2

Wojskowi przegrywali 0-2, lecz ostatecznie zdołali odrobić straty

Autorami trafień zostali Tomas Pekhart oraz Blaz Kramer

Wojskowi poradzili sobie z problemem

Legia Warszawa była traktowana jako spory faworyt, nawet biorąc pod uwagę, że w czwartek grała na wyjeździe. Od pierwszych minut potwierdzała, że ma w swoich szeregach zawodników o większych umiejętnościach indywidualnych. W 13. minucie defensywa Wojskowych dała się zaskoczyć gospodarzom. Jeden z napastników popędził do podania za linię obrońców i przelobował niezdecydowanego Kacpra Tobiasza. Autorem trafienia był Usevalad Sadovski.

To nie był dobry początek meczu w wykonaniu Legii…



Do przerwy 1:0 dla Ordabasów!



Oglądaj 𝗟𝗜𝗩𝗘 👉 https://t.co/4p1uEl28Jn pic.twitter.com/lyNYcV66Hd — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 27, 2023

Ordabasy cofnęli się do głębokiej defensywy, a ekipa Kosty Runjaicia dążyła do odrobienia strat. W pierwszej połowie stworzyła sobie wiele okazji, natomiast za każdym razem zawodziła skuteczność. Szansy na zdobycie gola nie wykorzystali między innymi Tomas Pekhart czy Patryk Kun. Do przerwy goście schodzili z wynikiem 0-1.

Dla Legii druga połowa zaczęła się równie fatalnie, co pierwsza. Już w 48. minucie po skutecznie wykonanym rzucie rożnym do siatki głową trafił Pape Mamdou Mbodji.

W 63. minucie Wojskowi zniwelowali straty. Marc Gual wystawił piłkę Pekhartowi, który w dogodnej sytuacji skierował ją do bramki. Wojskowi byli ewidentnie lepsi od swojego rywala i dążyli do wyrównania. W 86. minucie Blaz Kramer otrzymał precyzyjne podanie i dobił piłkę do pustej bramki.

Doliczony czas gry nie przyniósł już więcej goli. Kibice gospodarzy domagali się odgwizdania rzutu karnego, lecz arbiter pozostał niewzruszony. Remis 2-2 stawia w lepszym położeniu Legię, która rewanż rozegra przed własną publicznością.

Zobacz również: Grabara wyląduje we Włoszech? Uznana marka pracuje nad transferem