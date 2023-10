IMAGO / Łukasz Sobala / Newspix Na zdjęciu: Matheus Reis

Raków Częstochowa zremisował ze Sportingiem Lizbona 1:1 w rozgrywkach Ligi Europy

Po spotkaniu Matheus Reis, defensor portugalskiego zespołu, udzielił wywiadu dla “SportTV”

Brazylijski defensor mocno narzekał na stan murawy w Sosnowcu

Matheus Reis: cały czas się ślizgałem

Raków Częstochowa w czwartek podejmował Sporting Lizbona w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Konferencji. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Po końcowym gwizdku wywiadu dla “SportTV” udzielił Matheus Reis. Obrońca portugalskiego zespołu mocno narzekał na stan murawy w Sosnowcu.

– To był niezwykle trudny mecz. Przygotowaliśmy się bardzo dobrze, ale przed dziesiątą minutą straciliśmy jednego zawodnika i musieliśmy całkowicie zmienić naszą strategię. Udało nam się jednak zdobyć bramkę i stworzyć sobie inne okazje do strzelenia kolejnych goli, ale niestety nam się to nie udało – powiedział Brazylijczyk.

– To boisko było zbyt trudne. Od kiedy dołączyłem do Sportingu, nigdy nie spotkałem się z taką murawą, na której cały czas się ślizgałem. Nie tylko my, ale oni też. To bardzo dziś utrudniało – skomentował.

– Potem niestety straciliśmy bramkę przez naszą nieuwagę i ostatecznie zremisowaliśmy. Mimo wszystko był to pozytywny wynik. Teraz zagramy u siebie i wygramy – dodał Reis.

Jak informuje Kacper Tomczyk z “TVP Sport”, Marcin Cebula zdradził, że jeden z zawodników Sportingu Lizbona w trakcie meczu pytał go, dlaczego murawa jest tak słabo przygotowana.

Sprawdź także: Sytuacja w grupie D po 3. kolejce, historyczny punkt Rakowa