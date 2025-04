Marciniak poprowadzi mecz w pucharach. Nie będzie to Liga Mistrzów

Szymon Marciniak decyzją UEFA został wybrany do poprowadzenia meczu Ligi Europy. Polak będzie sędzią ćwierćfinałowego spotkania Tottenham - Eintracht. Mecz odbędzie się w czwartek.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak sędzią meczu Tottenham – Eintracht

Szymon Marciniak tym razem nie otrzymał nominacji do żadnego meczu Ligi Mistrzów w tym tygodniu. UEFA w zamian przydzieliła go do innych rozgrywek w europejskich pucharach. W czwartek wieczorem Polak będzie rozjemcą spotkania w Lidze Europy, podczas którego będzie czuwał nad przebiegiem rywalizacji Tottenham – Eintracht.

Wraz z 44-latkiem do Londynu poleci polski zespół. W jego skład wchodzą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik jako sędziowie liniowi, a także Paweł Raczkowski, który będzie odpowiedzialny za VAR. Temu ostatniemu pomagać będzie Cesar Soto Grado. Z kolei arbitrem technicznym wyznaczony został Alejandro Hernandez.

Tottenham fazę ligową Ligi Europy skończył na 4. miejscu w tabeli. W drodze do ćwierćfinału Koguty pokonały AZ Alkmaar, odrabiając stratę z pierwszego meczu (0:1). Rewanżowe starcie przed własną publicznością zakończyli zwycięstwem (3:1).

Z kolei Eintracht uplasował się w pierwszym etapie rozgrywek tuż za Tottenhamem, zajmując 5. miejsce. W 1/8 finału wyeliminowali z turnieju Ajax Amsterdam, wygrywając z Holendrami dwukrotnie (2:1 i 4:1). Warto dodać, że klub z Frankfurtu to zwycięzca Ligi Europy z sezonu 2021/2022. W finale pokonali w konkursie rzutów karnych Rangers FC.

Hier kommt das Schiedsrichtergespann für #TOTSGE:



👮‍♂️ Szymon Marciniak

🚩 Tomasz Listkiewicz

🚩 Adam Kupsik

4⃣ Alejandro Hernández

📺 Cesar Soto Grado

📺🅰️ Paweł Raczkowski#SGE pic.twitter.com/SiAB5z9qLC — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 8, 2025

Mecz Tottenham – Eintracht odbędzie się w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 21:00. Na zwycięzcę dwumeczu w półfinale czeka lepszy z pary Bodo/Glimt – Lazio. Resztę par ćwierćfinałowych tworzą Rangers – Athletic Bilbao i Lyon – Manchester United.