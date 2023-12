PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Doświadczenie Rakowa w Lidze Europy zaprocentuje w przyszłości

Dawid Szwarga wziął udział w konferencji prasowej po wysoko przegranym 0-4 meczu z Atalantą. Ta porażka przekreśliła szansę Rakowa na zajęcie 3. miejsca w grupie i grę w Lidze Konferencji na wiosnę. 33-letni trener podczas rozmowy z dziennikarzami podkreślał, że zdobyte doświadczenie z gry na takim poziomie zaowocuję w przyszłości.

– Za nami trudny wieczór w Sosnowcu, czujemy rozczarowanie. Natomiast ten mecz miał kilka faz i wcale nie musiał potoczyć się w takim kierunku, w jakim się potoczył. Mimo że straciliśmy bramkę w 14 minucie, to początek spotkania był dobry w naszym wykonaniu. Zagraliśmy dobrze w pressingu i organizacji. Straciliśmy bramkę w fazie przejściowej. Podobnie było w drugiej połowie. Były momenty przy wyniku 0-2 gdzie mogliśmy strzelić bramkę. Mieliśmy swoje sytuacje, czy to z kontry, czy w ataku pozycyjnym. Ostatni fragment meczu to szaleńcza pogoń za tym, żeby strzelić przynajmniej jednego gola. W takich sytuacjach nie można zapominać o organizacji w fazach przejściowych. Tego nam w końcówce meczu zabrakło. Gratulacje dla rywala. Dla nas to było duże doświadczenie. Wierze głęboko w to, że zarówno zawodnicy, sztab jak i klub z tego okresu w Europie wyciągną wnioski na przyszłość, które pozwolą prezentować się na jeszcze wyższym poziomie – podsumował mecz Dawid Szwarga.