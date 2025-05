Vinicius Junior czy Lamine Yamal? Gwiazdor NBA wskazał ulubionego piłkarza

Lamine Yamal czy Vinicius Junior? To pytanie, które zadają sobie fani hiszpańskiego futbolu. Giannis Antetokounmpo, koszykarz Milwaukee Bucks wskazał, który z nich jest jego ulubionym piłkarzem.

Giannis Antetokounmpo wskazał Lamine Yamala jako ulubionego piłkarza

Sezon w La Liga wielkimi krokami zbliża się do końca. Najważniejsze rozstrzygnięcia są już znane, ponieważ FC Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na dwie kolejki przed końcem. Z kolei Real Madryt zakończy kampanię 2024/2025 tuż za plecami odwiecznego rywala na 2. miejscu. Nie od dziś wiadomo, że kibicem Królewskich jest gwiazda NBA – Giannis Antetokounmpo.

Koszykarz, który na co dzień występuje w Milwaukee Bucks regularnie spotykał się przy różnych okazjach z Viniciusem Juniorem. Obaj panowie darzą się sporą sympatią, udostępniając w przeszłości kilka wspólnych zdjęć m.in. przy wymianie koszulek. W związku z tym dziwić może ostatnio wypowiedź Greka w mediach społecznościowych.

Na platformie X koszykarz został zapytany o ulubionego piłkarza. Ku zaskoczeniu Antetokounmpo napisał, że jest nim Lamine Yamal, co z pewnością nie spodobało się gwieździe Realu Madryt. Co więcej, zdaniem koszykarza nastolatek z Barcelony to nie tylko teraźniejszość, ale również przyszłość piłki nożnej.

Yamal ma niewątpliwie lepszy sezon niż Vinicius, choć statystyki indywidualne wypadają podobnie. Hiszpan zdobył 17 goli i zaliczył 25 asyst w 53 meczach. Z kolei Vinicius ma na swoim koncie 20 bramek i 16 asyst w 50 meczach. Mimo to wpływ gwiazdy Barcelony na grę zespołu był większy niż w przypadku Brazylijczyka w Realu Madryt.