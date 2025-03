Tomasz Ćwiąkała odchodzi z Canal Plus. Wiadomo, czym ma się zająć

Tomasz Ćwiąkała odchodzi z Canal Plus Sport. Według informacji przekazanych przez "WP Sportowe Fakty", dziennikarz chce skupić się na własnym kanale w serwisie YouTube, a to oznaczałoby sensacyjną decyzję cenionego komentatora.

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Ćwiąkała

Tomasz Ćwiąkała odchodzi z telewizji. Ma skupić się na swoim kanale

Tomasz Ćwiąkała to bez dwóch zdań jeden z najlepszych obecnie komentatorów stricte piłkarskich w Polsce. Ceniony przez kibiców przede wszystkim za świetne przygotowanie do transmisji oraz doskonałe czytanie oraz rozumienie gry ekspert od lat związany jest z telewizją Canal Plus Sport, w której głównie relacjonuje mecze ligi hiszpańskiej oraz piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA.

Okazuje się jednak, że jego głosu już wkrótce ma zabraknąć przy okazji najważniejszych sportowych wydarzeń (Ćwiąkała dla Canal+ komentował między innymi pojedynki pomiędzy Realem Madryt a Barceloną). Według informacji przekazanych przez “WP Sportowe Fakty”, Tomasz Ćwiąkała ma zakończyć współpracę z Canal Plus Sport. To sensacyjne wieści, bowiem szczególnie po pozyskaniu przez stację praw do transmisji spotkań Ligi Mistrzów, komentator był wiodącą postacią redakcji.

Dziennikarze “WP Sportowe Fakty” przekazali jednak także, czym teraz zamiar ma zajmować się Tomasz Ćwiąkała. “Dziennikarz rozwija swój kanał na jednym z portali internetowych i zamierza skupić się na tej części swojej działalności” – napisano na łamach “WP”.

