Bukayo Saka rozgrywa kolejny świetny sezon

Skrzydłowy wykorzystał marcowe zgrupowanie reprezentacji Anglii do zaprezentowania swojego nowego biznesu

22-latek stworzył sos, który dostępny będzie w sieci restauracji Nando’s

Saka robi sos. Anglik pracuje nad marką osobistą

Bukayo Saka w wieku zaledwie 22 lat jest już gwiazdą zarówno Arsenalu FC, jak i reprezentacji Anglii. Młody skrzydłowy rozgrywa kolejny, bardzo udany sezon. Obecnie przebywa on na zgrupowaniu Synów Albionu. Choć służy ono jak najlepszemu przygotowaniu się do walki o wymarzony triumf na Mistrzostwach Europy w Niemczech, obecni wicemistrzowie kontynentu nie zagrają w nim spotkań o stawkę.

Dlatego też Saka wykorzystał ją na premierę swojej nowej inicjatywy. Wychowanek Kanonierów stworzył bowiem sos, łącząc swoje ulubione smaki: BBQ, pomidory, czosnek i wędzoną paprykę. Będzie nazywał się “PERi-PERi Saka” i dostępny będzie w sieci restauracji Nando’s, popularnej w Wielkiej Brytanii.

– Kocham go i nie mogę się doczekać, kiedy wszyscy go spróbują. Chodzę do Nando’s od najmłodszych lat. Fakt, że posiadam tam teraz własny sos, to coś szalonego! Rodzina jest dla mnie bardzo ważna, więc upewniłem się, że im też będzie smakował. Odkąd zatwierdził go mój tata, wiedziałem, że to ten jedyny – powiedział twórca produktu.

Saka rozegrał w tym sezonie już 37 spotkań dla Arsenalu. Zanotował w nich 16 bramek i 15 asyst.

