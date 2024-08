Bobby Singh / Alamy Na zdjęciu: Drake

Drake przyniósł im 40 mln euro, Venezia uniknęła dzięki niemu bankructwa

Venezia FC na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech spędziła tylko trzynaście sezonów. Ostatni raz w Serie A rywalizowali w kampanii 2021/2022. Awans do elity włoskiego futbolu zmusił klub do zaciągnięcia pożyczki w celu przeprowadzenia transferów.

Przed startem rozgrywek w Serie A wydali 20 milionów euro na nowych zawodników. Mimo to piłkarze sprowadzeni do zespołu nie uchronili klubu przed spadkiem. Ostatecznie przygoda z włoską elitą trwała tylko rok, lecz zostawiła po sobie ogromne długi. W pewnym momencie nad klubem wisiało widmo bankructwa. Klub potrzebował ogromnych pieniędzy, aby wyjść z finansowego dołka. Nieoczekiwanie pomocną dłoń Lagunari wyciągnął kanadyjski raper – Drake.

O tym, jak kanadyjski muzyk wyciągnął Venezię z poważnych opałów opowiedział Matte Babel w rozmowie z portalem GQ Italia. Dyrektor ds. marki Drake’a zdradził, że otrzymał telefon od swojego przyjaciela Brada Katsuyamy, czyli inwestora Venezii z prośbą o pomoc.

– Zadzwonił do mnie Brad, współwłaściciel Venezii i mój przyjaciel. W prosty sposób wyjaśnił mi problem. Venezia musi zebrać 10 mln euro w ciągu kilku tygodni, a później minimum 30 mln euro w ciągu kilku miesięcy. Inaczej klub zbankrutuje – mówił Matte Babel, dyrektor ds. marki Drake’a.

– Venezia to nie tylko niesamowite miasto, ale również wyjątkowy klub. Rozmawiałem z Drake’iem, później Brad i ja omówiliśmy szczegóły i sposób, w jaki możemy pomóc. W ciągu dwóch tygodni podpisaliśmy umowę i zebraliśmy kwotę potrzebną na wypłaty i uniknięcie bankructwa – wspomniał Babel cytowany przez portal Football Italia.

Venezia dzięki finansowemu wsparciu Drake’a utrzymała się na powierzchni. Co więcej, w sezonie 2023/2024 zajęli 3. miejsce w Serie B, a następnie wygrali baraże. Zwycięstwo z Cremonese w finale play-offów zapewniło im ponowną grę w Serie A w kampanii 2024/2025.