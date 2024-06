Hummels trenuje w koszulce obcej reprezentacji po braku powołania na Euro 2024

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Mats Hummels trenuje na siłowni w koszulce reprezentacji Grecji

Sezon 2023/2024 był bardzo udany dla Matsa Hummelsa, który wraz z Borussią Dortmund dotarł do finału Ligi Mistrzów. W decydującym meczu niemiecka drużyna musiała uznać wyższość Realu Madryt, ale i tak był to dla niej spory sukces.

Mimo kapitalnej formy Mats Hummels nie dostał powołania na Euro 2024. Julian Nagelsmann zaskoczył wszystkich, nie uwzględniając gwiazdy Borussii na ostatecznej liście.

– Zdecydowaliśmy, że Rudiger i Tah będą naszymi podstawowymi środkowymi obrońcami. Więc chodzi o to, aby zastanowić się, kto spełni rolę najbardziej odpowiednich zawodników oraz co muszą zagwarantować zmiennicy – argumentował Nagelsmann.

Defensora zabolała ta decyzja, bo przecież był jednym z najlepszych zawodników w Europie na swojej pozycji. W rozmowie z Bildem odniósł się do całej sytuacji.

– Jeśli dobrze go zrozumiałem, chodziło mu raczej o kwestie związane z wiekiem, takie jak sprawność fizyczna. […] To gorzkie dla mnie jako jednostki, ponieważ obecnie jestem jednym z pięciu najlepszych obrońców w Niemczech. Mam dość pewności siebie, aby to powiedzieć – mówił Hummels.

Gwiazdor zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie, gdy trenuje na siłowni w koszulce reprezentacji Grecji. Niektórzy dopatrują się w tym tego, że Hummels ma żal do sztabu szkoleniowego Niemiec. Zawodnik dodał także krótki dopisek: “Trudno znaleźć koszulkę sportową, która nie wywołałaby później głupich plotek” – zamieścił.

Czytaj dalej: Marciniak zaczyna Euro 2024! UEFA przydzieliła mu pierwszy mecz