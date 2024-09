SMOKU, DZIĘKUJEMY 🫶



🗣️ "Chciałem Wam podziękować za to, przez co razem przeszliśmy na antenie. Stawiam kropkę w moim ostatnim rozdziale pracy w Kanale Sportowym. Uznałem, że to najlepszy moment, żeby sobie zrobić dłuższą przerwę"



Na zawsze jesteś częścią Kanalu Sportowego 🤝 pic.twitter.com/FHMUuYXuZA