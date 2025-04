Jarosław Królewski, prezes i właściciel Wisły Kraków, znalazł się na prestiżowej liście Young Global Leaders 2025, ogłoszonej przez World Economic Forum. To jedyny Polak w tegorocznym gronie laureatów tego elitarnego programu.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski laureatem Young Global Leaders 2025

Jarosław Królewski oprócz zarządzania Wisłą Kraków jest także prezesem i współzałożycielem innowacyjnej spółki technologicznej Synerise oraz wykładowcą Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego wybór do grona laureatów Young Global Leaders to historyczne wydarzenie, gdyż jest pierwszym Polakiem reprezentującym sektor deep tech i sztucznej inteligencji, który dostąpił tego zaszczytu. Jest to również pierwszy polski przedstawiciel od 2019 roku i jeden z zaledwie kilku w dwudziestoletniej historii programu.

Program Young Global Leaders ma na celu wyłonienie i uhonorowanie osób przed 39. rokiem życia, które wykazują wyjątkowy wpływ i osiągnięcia w swoich dziedzinach – od biznesu i polityki po naukę i technologię. Co roku WEF wybiera około 100 laureatów spośród tysięcy nominowanych kandydatów.

Warto podkreślić, że do grona Young Global Leaders należą wybitne postacie z różnych dziedzin, m.in. założyciele globalnych firm technologicznych, światowej klasy sportowcy oraz liderzy polityczni. Sam program jest opisywany jako platforma współpracy i wymiany myśli liderów, którzy wspólnie pracują nad rozwiązywaniem najważniejszych globalnych wyzwań.