Zwrot ws. Negreiry. Sędzia zaakceptowała tezę Barcelony

Sędzia prowadzącą sprawę Negeiry zaakceptowała tezę postawioną przez "Guardia Civil", że FC Barcelona nie opłacała sędziów, a że dochodziło do prania pieniędzy, które wracały do osób związanych z klubem.

PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Jakub Kręcidło przekazał nowe informacje z hiszpańskiej prasy

Jak informuje dziennikarz “Weszło”, doszło do zwrotu ws. Negreiry

Sędzia zaakceptowała tezę, że Barcelona nie opłaca sędziów

Barcelona nie opłacała sędziów, ale dochodziło do prania pieniędzy

Prokuratura oskarżyła FC Barcelonę w marcu o “ciągłą korupcję między osobami fizycznymi w dziedzinie sportu”, kiedy ujawniono, że włodarze Dumy Katalonii dokonali płatności na rzecz byłego wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Sędziów. Jose Maria Enrique Negreira miał dostarczać klubowi informacji o tym, jak działają poszczególni sędziowie.

W sobotę dziennikarz “Weszlo.com”, Jakub Kręcidło, podzielił się na Twitterze nowymi informacjami z hiszpańskiej prasy związanymi ze sprawą Negreiry.

– Zwrot ws. Negreiry. Sędzia zaakceptowała tezę postawioną przez Guardia Civil, że Barça nie opłacała sędziów, a że dochodziło do prania pieniędzy, które – ostatecznie – wracały do osób związanych z klubem. Śledztwo obejmie jeszcze co najmniej dziesięć osób i potrwa min. 2 miesiące – informuje Jakub Kręcidło.

– Emilio Cortes, specjalista ds. prawa karnego, mówił w COPE, że „uwaga z sędziów przechodzi na pranie pieniędzy” i podkreślał: – Pieniądze pierze się, jeśli wcześniej doszło do przestępstwa. Jakiego? Źródło działań pozostaje nieznane, ale mówienie o korupcji w sporcie nie ma sensu – dodaje dziennikarz “Weszlo.com”.

Zwrot ws. Negreiry. Sędzia zaakceptowała tezę postawioną przez Guardia Civil, że Barça nie opłacała sędziów, a że dochodziło do prania pieniędzy, które – ostatecznie – wracały do osób związanych z klubem. Śledztwo obejmie jeszcze co najmniej dziesięć osób i potrwa min. 2 miesiące — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) June 3, 2023

Ostateczny głos w sprawie jakiejkolwiek kary będzie miał przewodniczący Aleksander Ceferin, z którym Laporta poleciał na spotkanie, gdy UEFA rozpoczęła dochodzenie.

Sprawdź także: Marco Asensio odchodzi z Realu Madryt. Pożegnanie po latach