fot. PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay to jeden z tych zawodników, który na dzisiaj nie ma przyszłości w FC Barcelonie. Reprezentant Holandii po przyjściu Roberta Lewandowskiego musi liczyć się z tym, że nie będzie głównym kandydatem do wyjściowego składu Katalończyków. 28-latek jednak uparcie dąży do tego, aby nie rozstawać się z klubem z Camp Nou.

FC Barcelona desperacko dąży do pożegnania z Memphisem Depayem

Katalończycy mają cały czas nadzieje, że zawodnik znajdzie sobie nowy klub

28-latek wydaje się jednak upary i nie chce opuszczać Barcy

Co dalej z Depayem?

Memphis Depay trafił do FC Barcelony latem 2021 roku z Olympique Lyon na zasadzie wolnego transferu. Kontrakt reprezentanta Holandii z klubem z Camp Nou obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Tymczasem nie milkną spekulacje, co dalej z 28-latkiem, bo raczej wypełnienie umowy do końca z Barcą nie wchodzi w grę.

Diario Sport przekazało natomiast ciekawe doniesienia, że Depay nie myśli o zmianie klubu. Holender jest zdeterminowany, aby zostać w Barcelonie. Zawodnik w rozmowie z pozostałymi piłkarzami Barcy miał wprost dać do zrozumienia, że nigdzie się z Barcy nie rusza. “Zostanę, nawet jeśli klub pozyska jeszcze sześciu piłkarzy na moją pozycję” – miał powiedzieć Depay.

Zobacz także:

Obecność holenderskiego napastnika w Barcelonie jest też problematyczna dla Lewego. Reprezentant Polski ma w kontrakcie z Barceloną zapisaną opcję z grą z numerem dziewiątym na koszulce. To samo tyczy się jednak Depaya i pojawia się konflikt interesów.

Holender jednocześnie miał otrzymać jasny komunikat od trenera Xaviego, że w momencie, jeśli nie zdecyduje się na zmianę klubu, to ryzykuje brakiem gry przez całą kampanię. Depay w ostatnim sezonie wystąpił w 37 meczach, notując w nich 13 trafień i dwie asysty.

Czytaj więcej: Memphis Depay odejdzie z Barcelony? Giganci zainteresowani