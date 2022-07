fot. PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Przyszłość Memphisa Depaya stoi pod znakiem zapytania. Holender chciałby zostać w FC Barcelonie, lecz klub ma wobec niego zupełnie inne plany. 28-latek znajduje się na liście życzeń Juventusu, Interu Mediolan oraz Tottenhamu – informuje kataloński “Sport”.

FC Barcelona nie widzi miejsca w składzie dla Memphisa Depaya

Holender chce pozostać w “Dumie Katalonii” na kolejny sezon

Napastnik jest w kręgu zainteresowań trzech europejskich gigantów

Duże zainteresowanie Memphisem Depayem

Nie ulega wątpliwościom, że przygoda Memphisa Depaya z FC Barceloną zbliża się do końca. Napastnik zaliczył bardzo dobre wejście do nowego zespołu, lecz z biegiem miesięcy jego gra pozostawiała wiele do życzenia, co w finalnym rozrachunku doprowadziło do utraty miejsca w wyjściowej jedenastce.

Aktualnie “Duma Katalonii” buduje ofensywę przed zbliżającym się sezonem. W obliczu prawdopodobnego zatrzymania w zespole Ousmane’a Dembele oraz transferu Brazylijczyka Raphinhi, 28-letni Holender będzie musiał poszukać sobie nowego pracodawcy.

FC Barcelona jest gotowa na taki ruch, gdyż widzi w nim potencjał na spory zarobek. Depay pierwotnie planował wypełnić obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku kontrakt z “Dumą Katalonii”, lecz rozważy odejście do drużyny, która zagwarantuje mu grę w Lidze Mistrzów.

Według informacji katalońskiego “Sportu”, 80-krotny reprezentant Holandii budzi spore zainteresowanie wśród europejskich gigantów. Ściągnięcie go do siebie rozważają między innymi Inter Mediolan, Juventus oraz Tottenham.

W barwach FC Barcelony Depay zaliczył 37 występów, a jego dorobek wynosi 13 trafień i 2 asysty. Nie udało mu się dotychczas spełnić pokładanych w nim nadziei.

