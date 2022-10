Złota Piłka 2022: Karim Benzema zwycięzcą plebiscytu

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema zgodnie z przewidywaniami odebrał Złotą Piłkę za sezon 2021/2022. To pierwsza taka nagroda w karierze Francuza.

Benzema zwycięzcą plebiscytu Złotej Piłki

Francuzowi nagrodę wręczył Zinedine Zidane

Napastnik ma za sobą wspaniałą kampanię 2021/22

Zasłużone wyróżnienie dla Karima Benzemy

Dzisiaj wieczorem w Theatre du Chatelet w Paryżu odbyła się gala prestiżowego plebiscytu Złotej Piłki, który organizowany jest przez magazyn “France Football”. Tak jak przewidywały media, najważniejsza nagroda powędrowała do napastnika Realu Madryt – Karima Benzemy. 97-krotny reprezentant Francji odebrał statuetkę z rąk legendarnego Zinedine’a Zidane’a.

Karim Benzema zdecydowanie zasłużył na to wybitne wyróżnienie. Wychowanek Olympique’u Lyon w 46 spotkaniach tamtej kampanii strzelił aż 44 bramki i dołożył do tego 15 asyst. Kapitan Realu Madryt na przestrzeni sezonu 2021/2022 razem z “Królewskimi” wygrał La Ligę oraz po bardzo emocjonujących meczach w play-offach ponownie sięgnął po Ligę Mistrzów. Drugie miejsce w plebiscycie “France Football” zajął Sadio Mane, a trzecie Kevin De Bruyne. Robert Lewandowski uplasował się tuż za podium – na czwartej lokacie.

– To wielka duma widzieć tę nagrodę przed sobą. Jako dziecko zawsze marzyłem o zdobyciu Złotej Piłki. Moimi wzorami do naśladowania byli Zinedine Zidane oraz Ronaldo Nazario. Były ciężkie momenty w mojej karierze, ale nigdy nie przestałem wierzyć. Jestem bardzo dumny z mojej podróży, która doprowadziła mnie do tego pięknego momentu. Dziękuję moim kolegom z Realu Madryt i reprezentacji Francji – powiedział Benzema po odebraniu prestiżowej nagrody.

Złotą Piłkę w kategorii kobiet zgarnęła Alexia Putellas (Barcelona), statuetkę imienia Gerda Muellera dla najskuteczniejszego gracza sezonu zdobył Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Barcelona), nagroda imienia Raymonda Kopy dla najlepszego piłkarza do 21. roku życia powędrowała do Gaviego (Barcelona), trofeum imienia Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza kampanii dostał Thibaut Courtois (Real Madryt), a nagrodę imienia Sokratesa dla najbardziej zaangażowanego społecznie zawodnika otrzymał Sadio Mane (Bayern Monachium).

