IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Yeremy Pino

Yeremy Pino poważnie kontuzjowany. Długa przerwa Hiszpana

Yeremy Pino to 21-letni prawy skrzydłowy, który od pewnego czasu stanowi o sile ofensywnej Villarrealu. Niestety od początku tego sezonu nie mógł rozwinąć skrzydeł przez powtarzające się kontuzje.

Zawodnik Żółtej Łodzi Podwodnej jest uznawany za wielki talent, o czym świadczą regularne powołania do reprezentacji Hiszpanii. Do tej pory Pino uzbierał 12 występów w zespole La Furia Roja, zanotował w nich 2 gole.

Niestety wiele wskazuje na to, że rozwój piłkarza zostanie poważnie zatrzymany. Informacje serwisu Relevo są dramatyczne, ponieważ według portalu Yeremy Pino zerwał więzadło krzyżowe, przez co czeka go przerwa aż do końca sezonu 2023/2024.

Jakby w Villarrealu mieli mało złych wiadomości, to jeszcze wiele wskazuje na to, że Yeremy Pino zerwał więzadło. Nic się im nie układa. Marcelino będzie miał jeszcze bardziej pod górę. https://t.co/IGLHtP10dk — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) November 16, 2023

