Marc-Andre ter Stegen nie trenował w piątek z drużyną FC Barcelony. Oznacza to, że najprawdopodobniej Niemiec nie zagra w meczu z Rayo Vallecano.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Xavi

Ter Stegen nie wziął udziału w piątkowym treningu

FC Barcelona w sobotę zagra z Rayo Vallecano

Niemiec raczej nie wyjdzie na boisko

Marc-Andre ter Stegen nie trenował z FC Barceloną

Marc-Andre ter Stegen podczas zgrupowania reprezentacji Niemiec nabawił się kontuzji pleców. Uraz nie wydawał się poważny, ale jak się okazuje, może wykluczyć bramkarza z gry w najbliższym meczu FC Barcelony.

Strona JijantesFC przekazała, że niemiecki golkiper pojawił się w ośrodku treningowym Dumy Katalonii, ale opuścił go jako jeden z pierwszych. Ter Stegen nie trenował z drużyną, co prawdopodobnie oznacza jego nieobecność w sobotnim spotkaniu z Rayo Vallecano.

🚨 Ter Stegen opuścił Ciutat Esportiva jeszcze przed rozpoczęciem dzisiejszego treningu. [@JijantesFC] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) November 24, 2023

To kolejny problem dla Xaviego, ponieważ nie tak dawno poważnej kontuzji nabawił się Gavi. Obecnie szkoleniowiec musi posiłkować się do tej pory rezerwowymi graczami. Może być to trudny okres dla Dumy Katalonii.

