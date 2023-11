Źródło: Javi Miguel / AS

Źródło: Javi Miguel / AS

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Xavi i Gavi

Gavi wypadł z gry na wiele miesięcy przez kontuzję

FC Barcelona szuka sposobu na zastąpienie piłkarza

Xavi wymyślił nietypowy plan

Xavi znalazł plan. Raphinha zastąpi Gaviego

FC Barcelona poniosła ogromną stratę w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Gavi doznał poważnej kontuzji, którą jest zerwanie więzadła krzyżowego i uszkodzenie łąkotki. W ten sposób Hiszpan wypadł z gry na przynajmniej kilka miesięcy. Pomimo tego Duma Katalonii nie chce pozyskiwać nowego piłkarza, o czym wspomniał Deco, dyrektor sportowy.

– Nie da się zastąpić Gaviego. Nie ma na rynku zawodnika z jego umiejętnościami i mentalnością. Rozmowy na temat jego zastąpienia są niewłaściwe, ponieważ nie jest to możliwe. W styczniu nie znajdziemy zastępcy – przyznał.

Okazuje się, że Xavi ma już plan na zastąpienie pomocnika. Według Javiego Miguela z dziennika AS trener Blaugrany chce przesunąć do środka pola Raphinhę. Skrzydłowy ma mieć wszelkie cechy potrzebne do skutecznej gry na tej pozycji.

Czytaj dalej: Prezydent FC Barcelony zabrał głos ws. kontuzji Gaviego