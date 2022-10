PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

W ostatnim czasie ponownie narastają spekulacje dotyczące przyszłości Zinedine’a Zidane’a. Francuz zapowiedział, że wkrótce zamierza wrócić na ławkę trenerską.

Zidane od rozstania z Realem Madryt pozostaje bez pracy

Francuz zapowiedział powrót na ławkę trenerską

Media przewidują, że może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Francji

Wkrótce wyjaśni się przyszłość Zidane’a

Wiele już napisano i powiedziano na temat przyszłości Zinedine’a Zidane’a oraz tego, kiedy faktycznie Francuz może ponownie poprowadzić jakiś zespół. Okazuje się, że na odpowiedź nie będziemy musieli już długo czekać.

Zidane w rozmowie z RMC Sport dał do zrozumienia, że myśli o powrocie do światowego futbolu. – Wkrótce wrócę. Poczekajcie trochę. Nie jestem tak daleko od ponownego trenowana – przyznał Francuz sugerując, że niebawem ponownie zobaczymy go przy bocznej linii boiska.

Zinedine Zidane: “I will be back soon. Wait, wait a little bit. Soon, soon. I'm not far from coaching again”, tells @RmcSport. 🚨🇫🇷 #Zidane pic.twitter.com/OrmEWHYQ9Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2022

Cała kariera trenerska Zidane’a jest związana z Realem Madryt. Były gracz najpierw był asystentem oraz trenował rezerwy, by w końcu w styczniu 2016 roku przejąć stery w pierwszej drużynie. Francuz poprowadził Królewskich do trzech triumfów w Lidze Mistrzów z rzędów w 2016, 2017 i 2018 roku. Wygrał też mistrzostwo Hiszpanii czy Klubowe Mistrzostwa Świata. W maju 2018 roku zakończył swoją pierwszą przygodę z Los Blancos. Do klubu wrócił jeszcze w latach 2019-2021, gdy sięgnął po mistrzostwo kraju, ale nie zdołał powtórzyć sukcesów na arenie międzynarodowej.

Zinedine Zidane już od dłuższego czasu jest łączony z powrotem na ławkę trenerską. Francuz wielokrotnie był przymierzany do roli trenera Paris Saint-Germain. Niektóre media wymieniały go też w gronie faworytów do objęcia sterów w Juventusie. Najwięcej mówi się jednak, że po mundialu w Katarze może zastąpić Didiera Deschampsa w roli selekcjonera reprezentacji Francji.

