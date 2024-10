fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal pod wrażeniem skuteczności Lewandowskiego

Robert Lewandowski w poprzednim sezonie radził sobie poniżej oczekiwań. Wydawało się, że Barcelona nie będzie już miała z niego większego pożytku, a w niedalekiej przyszłości zostanie zmuszona do tego, aby zastąpić go nowym napastnikiem. Sytuacja diametralnie się zmieniła po zatrudnieniu Hansiego Flicka, z którym Polak współpracował już w Bayernie Monachium. Pod wodzą niemieckiego szkoleniowca 36-latek wrócił do znakomitej dyspozycji, imponując skutecznością od pierwszych meczów sezonu 2024/2025.

Lewandowski ma na swoim koncie dziesięć bramek w dziewięciu ligowych spotkaniach. Dołożył do tego dwa trafienia w Lidze Mistrzów. Zdaje się być faworytem w rywalizacji o koronę króla strzelców La Liga, dominując nad chociażby Kylianem Mbappe. Kapitan reprezentacji Polski przeżywa świetne chwile, ponieważ znów jest uważany za absolutnego lidera ofensywy Dumy Katalonii.

Nad Lewandowskim rozpływa się Lamine Yamal, który stworzył z nim zabójczy duet. Skrzydłowy także spisuje się bardzo dobrze, chwaląc współpracę ze zdecydowanie starszym napastnikiem. Wyróżnia jego wyśmienitą skuteczność w polu karnym rywali.

– Lewandowski pakuje do bramki wszystko, co może. Wystarczy mu podać, a on to zamienia na gola. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że zdobędzie koronę króla strzelców – przekonuje 17-latek.

Lewandowski może pochwalić się bardzo dobrymi statystykami, odkąd trafił do Barcelony. W 106 oficjalnych meczach zgromadził 71 bramek i 19 asyst.