Dani Alves dopiero w styczniu będzie mógł zagrać w barwach FC Barcelona w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Brazylijski obrońca jednak zaliczył już swój premierowy występ w zespole Dumy Katalonii po powrocie, rywalizując wraz z nią w Maradona Cup.

Dani Alves po sześciu latach przerwy ponownie zagrał w barwach FC Barcelona

Dla Brazylijczyka był to pierwszy mecz od czterech miesięcy

Xavi po meczu pochwalił swojego podopiecznego

Wynik mało istotny

W towarzyskim meczu Maradona Cup rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej, na przeciw siebie stanęły ekipy FC Barcelona i Boca Juniors Buenos Aires. Spotkanie rozegrano aby upamiętnić pierwszą rocznicę śmierci Diego Maradony. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się 25 listopada, a więc w dniu w którym zmarł mistrz świata 1986, ale napięty terminarz obu ekip sprawił, że dopiero w połowie grudnia mogły stanąć na przeciw siebie. Górą w tym pojedynku była drużyna ze stolicy Argentyny, która po rzutach karnych (4:2) pokonała Dumę Katalonii. W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1.

Dla Xaviego końcowy wynik oraz trofeum było jednak mało istotny. Nowy szkoleniowiec ekipy z Camp Nou większą uwagę przykładał do gry młodych piłkarzy, a także do powtórnego debiutu niedawnego kolegi z boiska, Daniego Alvesa. Brazylijski obrońca dopiero od stycznia będzie mógł występować w rozgrywkach La Liga, ale było żadnych formalnych przeszkód, aby wystąpił w towarzyskim starciu z Boca Juniors. Dla 38-letniego defensora był to pierwszy mecz od 26 sierpnia, kiedy to wraz z Sao Paulo FC rywalizował w rozgrywkach Copa de Brasil.

Udany powrót Alvesa

Tym samym, 119-krotny reprezentant Brazylii, po sześciu latach przerwy ponownie założył na siebie bordowo-granatową koszulkę Dumy Katalonii. A jego powrót do Barcy był nader udany.

– Był bardzo dobry, już to widzieliśmy. Może nam dać wiele możliwości, zarówno w ataku, jak i w obronie. Jest także w stanie zrobić różnicę ostatnim podaniem, co może być dla nas bardzo pomocne. Jego ponowny debiut, jak również udane występy młodych graczy, to największy plus tego spotkania – skomentował występ Daniego Alvesa, Xavi.

