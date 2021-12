fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona w niedzielne popołudnie zmierzy się na wyjeździe z Osasuną w ramach La Liga. Na temat przyczyn słabszych występów Katalończyków w trakcie trwającego sezonu wypowiedział się opiekun ekipy z Camp Nou.

FC Barcelona zmierzy się z Osasuną w spotkaniu 17. kolejki ligi hiszpańskiej

Przed starciem Katalończyków z ekipą Pampeluny jednoznaczne stanowisko przedstawił Xavi

Według trenera Barcy piłkarze tego zespołu muszą dążyć do doskonałości

FC Barcelona musi dążyć do doskonałości

FC Barcelona powalczy dzisiaj o to, aby wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach. W lidze hiszpańskiej Blaugrana ostatnio uległa Realowi Betis (0:1). Tymczasem w środku tygodnia Barca była zmuszona uznać wyższość Bayernu Monachium (0:3). Porażka z Bawarczykami skutkowała odpadnięciem hiszpańskiej drużyny z Ligi Mistrzów.

– To bardziej kwestia psychologii niż piłki nożnej. Piłkarze muszą uwierzyć, że to moja praca. Motywujemy piłkarzy do odważnej postawy. W Barcelonie nie możesz grać na sześć lub siedem w dziesięciostopniowej skali. Musisz dążyć do doskonałości. Tego brakuje w zespole. Odwaga dążenia do doskonałości może być kluczem do lepszej gry – przekonywał Xavi cytowane przez Markę.

– Drużyna ma potencjał, aby rywalizować o najwyższe cele. Mecz z Bayernem pokazał, jak ważny jest jednak aspekt psychologiczny. Jednocześnie można było dostrzec, że niektóre nawyki zostały utracone – zaznaczył opiekun Blaugrany.

Barca aktualnie legitymuje się dorobkiem 23 punktów. Do lidera Realu Madryt piłkarza ekipy z Camp Nou w tracą obecnie 16 oczek. Barca w tym roku rozegra jeszcze cztery spotkania, w tym jedno towarzyskie przeciwko Boca Juniors.

