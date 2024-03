Xavi zabrał głos na temat swojej przyszłości. Zostawił furtkę

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Xavi

Xavi Hernandez pod koniec stycznia oznajmił, że po sezonie opuści FC Barcelonę

Od tamtej pory gra drużyny nieco się poprawiła. Media spekulują, że Katalończyk znów może zmienić zdanie

Szkoleniowiec zabrał głos na ten temat podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z Athletikiem

“Nie ma tematu… na dziś”

Pod koniec stycznia FC Barcelona w kuriozalnym stylu przegrała z Villarrealem CF (3:5). Po ostatnim gwizdku Xavi Hernandez wyznał, że po sezonie opuści klub. Choć od tamtej pory zespół nie przeszedł cudownej, diametralnej przemiany, prezentuje się lepiej – zwłaszcza w defensywie. Wobec tego, zawsze głośne katalońskie media, spekulowały, że 44-latek może ostatecznie znów zmienić zdanie i wypełnić swój kontrakt. Ten obowiązuje jeszcze w przyszłym sezonie. Tak niejasna sytuacja nie sprzyja klubowi, który powinien już szukać nowego trenera. Na konferencji prasowej przed spotkaniem z Athletikiem, Xavi zabrał głos na gorący temat.

– Nie. Na dzisiaj nie doszło do żadnej zmiany. Nie ma o czym mówić. Idziemy krok po kroku. Skupiam się tylko na jutrzejszym meczu z Athletikiem. Na dzisiaj nie ma żadnej zmiany – powiedział szkoleniowiec. Wydaje się zatem, że w przyszłej kampanii rzeczywiście dojdzie do zmiany na ławce. Uwagę zwraca jednak podkreślenie przez Hernandeza, że nie ma mowy o tym, by zmienił zdanie – ale tylko w kontekście czasu teraźniejszego. Wygląda na to, że 44-latek postanowił zostawić sobie furtkę, gdyby w przyszłości zamarzyło mu się pozostać na stanowisku.

Athletic podejmie Barcelonę w niedzielę (3 marca) o godzinie 21:00. To będzie wielki test dla wciąż urzędujących mistrzów Hiszpanii.

Czytaj więcej: Gigant chce Szymańskiego. Przedstawiciel klubu leci go oglądać.