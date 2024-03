IMAGO / Seskim Photo Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański w tym sezonie imponuje formą

Polak radzi sobie w lidze tureckiej więcej niż znakomicie, co przekłada się na zainteresowanie jego osobą

Teraz pomocnika leci oglądać skaut Manchesteru United

Czołowy klub z Anglii

Sebastian Szymański od momentu przeprowadzki do Turcji latem tego roku spisuje się fantastycznie i jest jedną z najważniejszych postaci zespołu Fenerhahce. Reprezentant Polski dotychczas zdobył 12 goli i zanotował 14 asysty w 41 meczach w barwach ekipy ze Stambułu. To powoduje, że europejscy giganci coraz częściej zaglądają w kierunku Polaka i sprowadzenia go do swojej drużyny.

Tym razem, według informacji przekazanych przez serwis “Star” oglądać reprezentanta Polski udaje się skaut Manchesteru United. Z wysokości trybun będzie on oglądał grę Szymańskiego w starciu Fenerbahce z Hataysporem. Turcy jednak z pewnością nie będą chcieli puścić swojego gracza za bezcen. Jakiś czas temu spekulowano o sumie minimum 20 milionów euro. Z kolei kontrakt byłego gracza PSV jest ważny w Fenerbahce do 30 czerwca 2027 roku.

