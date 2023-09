IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Xavi

Obecna umowa Xaviego Hernandeza obowiązuje do końca bieżącego sezonu

FC Barcelona doszła już do porozumienia z trenerem w sprawie przedłużenia współpracy

Według Marki, szkoleniowiec zwiąże się ze swym klubem do 2026 roku

Xavi obdarzony zaufaniem, nowa umowa o krok

Xavi Hernandez rozpoczął pracę w FC Barcelonie w listopadzie 2021 roku, zastępując Ronalda Koemana. Na grę Dumy Katalonii część fanów narzeka, ale wyniki zdecydowanie bronią szkoleniowca z Terrassy. Zdobycie mistrzostwa Hiszpanii było wisienką na koncie minionego sezonu, który upłynął pod znakiem przebudowy.

Pierwszy kontrakt Xaviego-trenera z Blaugraną odpowiadał realiom finansowym klubu. Krótko mówiąc, 43-letni szkoleniowiec i jego sztab inkasują pensje znacznie poniżej ligowej średniej. Taki stan rzeczy nie ma już jednak potrwać długo. Jak potwierdzają dziennikarze madryckiej Marki, Barcelona doszła już do porozumienia ze swym szkoleniowcem w sprawie przedłużenia współpracy. Nowa umowa będzie obowiązywać do 2026 roku (obecna wygasa wraz z końcem bieżącej kampanii) i finansowo będzie wiązać się ze sporą podwyżką. Jednocześnie dziennik podkreśla, że zarobki Xaviego wciąż będą dostosowane do obecnej kondycji pieniężnej klubu. Duma Katalonii stara się już ponoć wybrać odpowiedni dzień, by ogłosić te wieści.

Jak dotąd, 43-latek poprowadził Barcelonę w 94 spotkaniach. Średnio pod jego wodzą drużyna sięga po 2,05 punktu na mecz.

