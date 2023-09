Pojawiło się wiele sprzecznych doniesień na temat zarobków Joao Felixa w FC Barcelonie. Pewne było tylko jedno – że Portugalczyk zrezygnował ze znacznej części pensji inkasowanej w Atletico, by trafić do stolicy Katalonii. Ile ostatecznie zarabia 23-latek na wypożyczeniu u mistrzów Hiszpanii?

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix ostatniego dnia okienka transferowego przeniósł się do FC Barcelony

Pojawiło się wiele doniesień na temat pensji 23-latka. Niektóre źródła mówiły nawet o kwocie… 400 tysięcy euro

Jak donosi Mundo Deportivo, Portugalczyk będzie inkasował znacznie więcej, a jednocześnie sporo mniej, niż zarabiał w Atletico

Komisja Wyceny zatwierdziła pensję Felixa w Barcelonie

Wypożyczenie Joao Felixa do FC Barcelony nie byłoby możliwe, gdyby nie liczne oszczędności. Jedną z konieczności była chęć samego gracza do obniżenia pensji. Według doniesień hiszpańskich dziennikarzy, w Atletico Madryt zarabiał jeszcze niedawno około osiem milionów euro netto rocznie. Tuż przed odejściem przedłużył umowę z Rojiblancos do 2029 roku, co miało na celu obniżenie jego wynagrodzenia. Ostatecznie, jak donosi Mundo Deportivo, La Liga zgłosiła się z tą sprawą do Komisji Wyceny. Barcelona zgłosiła bowiem propozycję wynagrodzenia piłkarza w wysokości czterystu tysięcy euro za sezon (osiemset tysięcy, licząc brutto).

Komisja stwierdziła, że to niemożliwe. Ostatecznie, biorąc pod uwagę liczne czynniki (wiek piłkarza, klauzula odstępnego zawarta w umowie, jej długość, pozycja na rynku, występy w reprezentacji itp.), ustaliła zarobki 23-latka na cztery miliony euro netto za sezon (osiem brutto) – przynajmniej, jeśli chodzi o wliczenie jej do finansowego fair play.

Felix zdążył już zadebiutować w nowych barwach. W niedzielę wszedł z ławki podczas meczu Blaugrany z Osasuną i pozostawił po sobie niezłe wrażenie.

Czytaj więcej: Skrzydłowy wciąż może odejść z BVB i wrócić do ojczyzny.

FC Barcelona Real Betis 1.45 5.00 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2023 03:26 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin