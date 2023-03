FC Barcelona - Real Madryt to hitowe starcie w 26. kolejce LaLiga. Blaugrana zagra się z Los Blancos w meczu, który może mieć decydujące znaczenie w rywalizacji o mistrzostwo. Co o zbliżającym się El Clasico powiedział Xavi, trener gospodarzy?

PressFocus Na zdjęciu: Xavi & Carlo Ancelotti (Real Madryt - FC Barcelona)

FC Barcelona – Real Madryt to hit 26. kolejki LaLiga

Wynik tego starcia może właściwie rozstrzygnąć walkę o tytuł

Co przed meczem powiedział Xavi?

FC Barcelona – Real Madryt. Xavi: klasyki są nieprzewidywalne

Xavi podczas konferencji przed pojedynkiem FC Barcelona – Real Madryt wypowiedział się między innymi na temat możliwego przebiegu spotkania i faworyta zbliżającego się starcia:

– Postaramy się mieć większą kontrolę nad meczem niż w ostatnim pojedynku. Postaramy się zaprezentować znacznie lepiej niż na Santiago Bernabeu w Pucharze. Przypuszczam, że to będzie bardzo zacięty mecz. Klasyki są nieprzewidywalne. Przez ostatni czas pracowaliśmy nad wieloma aspektami. Szanse na zwycięstwo oceniam 50-50. Może trochę więcej dla nas, ponieważ gramy u siebie. Zwycięstwo będzie swego rodzaju ciosem dla układu tabeli. Nie będzie on ostateczny, ale będzie dosyć mocny. Ale należy pamiętać, że zostaną jeszcze punkty do zdobycia i trudne mecze do rozegrania.

Hiszpański szkoleniowiec odniósł się także do absencji Pedriego, który nie zdążył wrócić do pełni sił przed El Clasico:

– Wiedzieliśmy, że istnieje ryzyko. Wczoraj odczuwał ból, a w takich meczach, jeśli nie jesteś w stu procentach zdrowy, lepiej w nich nie uczestniczyć. Szkoda, ale jego odczucia nie są wystarczająco pozytywne. Powiedziałem mu, że to nie jest konieczne, by grał już teraz. To nie jest finał . Przekonamy, czy będziemy w stanie zdominować grę. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić także bez Pedriego.

Zobacz także: