Xavi stawia Dembele ultimatum. Jedna opcja wykluczona

Xavi Hernandez na konferencji prasowej wysłał jasne przesłanie do Ousmane’a Dembele. Trener wyznał, że odesłanie gracza na trybuny nie wchodzi w grę. Albo Francuz przedłuży kontrakt, albo odejdzie już zimą.

Ousmane Dembele wciąż nie przedłużył kontraktu z Barceloną. Obecny wygasa latem

Xavi Hernandez powiedział, że Francuz musi natychmiast podjąć decyzję

Wysłanie 24-latka na trybuny do czasu wygaśnięcia kontraktu nie wchodzi w grę. Albo Dembele przedłuży umowę, albo musi odejść już w styczniu

Xavi: Dembele musi podjąć decyzję, najważniejsza jest drużyna

Saga związana z przyszłością Ousmane’a Dembele powinna niebawem dojść do końca. Przypomnijmy, że zawodnik chce pozostać w Barcelonie, ale oczekuje zarobków rzędu 40 milionów euro za sezon, plus liczy na intratne premie za podpis dla siebie i swojego agenta. Obecnie Blaugrana poszukuje oszczędności, a kolejni gracze zgadzają się na obniżkę wynagrodzenia. W takiej sytuacji, a także biorąc pod uwagę niestabilną dyspozycję Francuza w ciągu ostatnich pięciu lat, tak ogromna podwyżka nie wchodzi w grę. Klub proponuje zarobki zależne od liczby i jakości występów. Na to zaś nie chce zgodzić się agent. Sprawę na środowej konferencji prasowej skomentował Xavi Hernandez.

– Jesteśmy w trudnej sytuacji. Klub zdecydował, że jeśli Dembele nie przedłuży kontraktu, musimy podjąć decyzję. To niełatwe, ale Mateu Alemany negocjuje z jego agentem od pięciu miesięcy. Nie możemy dłużej czekać. Albo przedłuży kontrakt, albo odejdzie już w styczniu. Nie rozważam odesłania go na trybuny [na pół roku, do czasu wygaśnięcia jego kontraktu – przyp. PP]. Byliśmy bardzo klarowni w naszym przekazie – powiedział trener Barcelony.

Dembele trafił na Camp Nou w lecie 2017 roku za 140 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał zaledwie 127 spotkania w bordowo-granatowych barwach. Zanotował 31 bramek i 23 asysty.

