fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona ma za sobą mecz kontrolny przeciwko Interowi Miami, w którym wygrała 6:0. W spotkaniu tym na ławce zabrakło jednak Xaviego Hernandeza. Szkoleniowiec Katalończyków według informacji Marki ma natomiast poprowadzić Blaugranę w meczu Realem Madryt.

FC Barcelona ma ambitne plany związane z nową kampanią

Katalończycy do startu nowego sezonu przygotowują się na tournee w Stanach Zjednoczonych

W końcu wizę otrzymał Xavi Hernandez, który będzie mógł prowadzić Blaugranę w El Clasico

Xavi doczekał się wizy

FC Barcelona musiała radzić sobie w pierwszym sparingu bez swojego trenera. Wpływ na to miał fakt, że Xavi Hernandez miał kłopoty z uzyskaniem wizy. Było to następstwem wizyty 42-latka w Iranie, gdy był jeszcze zawodnikiem Al-Sadd.

Marca podaje natomiast, że Xavi Hernandez udał się już do Miami, gdzie jutro pojedzie z drużyną do Las Vegas na spotkanie, w którym Barca zagra z Realem Madryt w El Clasico. Mecz odbędzie się 24 lipca o 5:00 czasu polskiego.

Zobacz także:

Niewykluczone, że w rywalizacji z udziałem Blaugrany i Los Blancos wystąpi także Robert Lewandowski. Polski napastnik, który tego lata podpisał kontrakt z Katalończykami na trzy sezony, jest już w Stanach Zjednoczonych, biorąc udział w treningach pod okiem asystenta Xaviego, którym jest Oscar Hernandez.

Barca w połowie sierpnia zacznie nową kampanię ligową. Do tego czasu ma do rozegrania jeszcze cztery sparingi. Rywalami Katalończyków będą: Real Madryt, Juventus, New York RB i Pumas UNAM.

Pierwszym rywalem Barcelony w nowym sezonie La Liga będzie natomiast Rayo Vallecano. Spotkanie odbędzie się 13 sierpnia o 21:00.

Czytaj więcej: Barcelona rozbiła ekipę Beckhama. Nowy nabytek już zachwyca [WIDEO]