Według francuskich mediów, latem Paris Saint-Germain spróbuje sprowadzić Gaviego

Xavi Hernandez w piątek wziął udział w konferencji prasowej

Według szkoleniowca jego klub nie może pozwolić sobie na sprzedaż nastoletniej gwiazdy

“Gavi musi zostać w FC Barcelonie”

To nie są łatwe tygodnie dla kibiców FC Barcelony. Klub znajduje się w zapaści. Jego sytuacji bynajmniej nie poprawiło ogłoszenie przez Xaviego Hernandeza odejścia wraz z zakończeniem sezonu. Zespół wydaje się przez to jeszcze bardziej rozprężony, co przekłada się na wyniki. Mało tego, coraz klarowniejsze staje się, że Real Madryt sprowadzi do siebie Kyliana Mbappe. Na dokładkę, w obliczu odejścia swojego gwiazdora, Paris Saint-Germain zamierza latem powalczyć o Gaviego.

W sobotę Duma Katalonii zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Z tej okazji Xavi wziął udział w konferencji prasowej. Na niej dziennikarze zapytali go o zdanie na temat przyszłości 19-letniego pomocnika.

– Według mnie Gavi musi zostać w Barcelonie. Jest jednocześnie kibicem drużyny, jego przyszłość to zostanie tu kapitanem. Jeśli chodzi o mnie, nie ma o czym mówić. Obecnie Gavi jest kontuzjowany i nie może grać, ale musi stanowić o przyszłości drużyny – powiedział jasno szkoleniowiec.

Hiszpański gracz obecnie leczy poważną kontuzję więzadła krzyżowego. Nie wróci już do gry w bieżącym sezonie.

Przed swoim urazem Gavi zdążył rozegrać 15 spotkań w tej kampanii. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

