Wciąż nie znamy przyszłości Sergio Busquetsa. Pomocnik ma powoli przekonywać się do pozostania w klubie na kolejny sezon. Na takie rozwiązanie liczy Xavi Hernandez, który nie zamierza jednak wywierać presji na hiszpańskim weteranie.

Kontrakt Sergio Busquetsa obowiązuje do końca sezonu

FC Barcelona do tej pory nie wypracowała z nim żadnego porozumienia

Xavi Hernandez liczy na pozytywne zakończenie sprawy

“Jeśli zdecyduje się zostać, będę bardzo szczęśliwy”

Dalsza współpraca Sergio Busquetsa z FC Barceloną stoi pod znakiem zapytania. Po nieudanym początku sezonu wydawało się, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony. Spore wątpliwości miał sam pomocnik, który mierzył się z coraz większą krytyką i rozważał wyprowadzkę do Stanów Zjednoczonych.

Xavi Hernandez konsekwentnie przekonywał władze FC Barcelony, aby te nie ustępowały w negocjacjach z przedstawicielami zawodnika i spróbowały zatrzymać go w zespole na kolejne dwanaście miesięcy. Wykluczona została przy tym również opcja styczniowego transferu.

Media informują, że w ostatnim czasie nastawienie zaczyna zmieniać sam Busquets, który nie jest już przekonany do opuszczenia Camp Nou. Co więcej, jest ponoć gotów przedłużyć kontrakt nawet w przypadku obniżenia dotychczasowych zarobków.

Nie wiemy, w jakim kierunku podąży ta saga. Defensywnego pomocnika nieustannie kuszą inne kluby, w tym przede wszystkim Inter Miami. Xavi Hernandez nie zdradził żadnych szczegółów, natomiast dał do zrozumienia, że kontynuowanie współpracy z Busquetsem jest dla niego priorytetem.

– Nasze opinie są zbieżne. To jego decyzja, czekamy na to, co zdecyduje. Szanujemy go, chcemy by zrobił to, co uważa za najlepsze. Jest ważnym elementem składu, zdobył prawo do decydowania o swojej przyszłości. Jeśli zdecyduje się z nami pozostać, będę bardzo szczęśliwy – mówi szkoleniowiec “Dumy Katalonii”.

