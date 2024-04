Xavi: Luis Enrique, Arteta, Guardiola i ja mamy DNA Barcelony

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

W środę dojdzie do ciekawego starcia w Lidze Mistrzów z udziałem PSG i FC Barcelony

Przed spotkaniem wypowiedział się trener Katalończyków

Opiekun Barcy na przedmeczowej konferencji prasowej nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi Luisa Enrique

Xavi Hernandez przed meczem PSG – FC Barcelona

Xavi Hernandez nie cieszy się dużym uznaniem w oczach Luisa Enrique. Szkoleniowiec Paris Saint-Germain wprost powiedział, że reprezentuje Barcelonę bardziej niż ktokolwiek inny. Trener hiszpańskiej ekipy ustosunkował się do słów opiekuna paryżan.

– Widziałem to. To jest Luis Enrique i każdy go zna – mówił Xavi cytowany przez Mundo Deportivo.

– Mam do niego wielki szacunek. Jego zespół jest zdolny do tego, aby wygrać Ligę Mistrzów i taki jest jego zamiar. Oboje dążymy do tego samego – kontynuował Hiszpan.

– Ja, Luis Enrique, Josep Guardiola, Mikel Arteta mamy DNA Barcelony. A jutro będziemy chcieli tego samego: posiadania piłki – mówił Xavi.

– Nie postrzegam tego jako pojedynku pomiędzy mną a Luisem Enrique. Prawdziwymi bohaterami są piłkarze – przekonywał trener Barcy.

– Podobnie jak Arteta, Luis Enrique i ja dorastaliśmy z DNA i filozofią Barcelony. To, co pomaga nam lepiej zrozumieć tę filozofię, to fakt, że jesteśmy byłymi pomocnikami – zaznaczył Xavi.

– Filozofia Barcelony jest kluczowa i daje nam przewagę – rzekł szkoleniowiec Blaugrany.

