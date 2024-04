Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Kontrowersje sędziowskie w El Clasico: Xavi krytykuje decyzje VAR

W niedzielnym El Clasico, które odbyło się na Estadio Santiago Bernabeu, FC Barcelona przegrała z Realem Madryt 2:3, co w zasadzie przekreśliło ich szanse na obronę tytułu La Liga. Mecz był pełen emocji i zwrotów akcji, a Królewscy zapewnili sobie trzy punkty dzięki trafieniu Jude’a Bellinghama w doliczonym czasie gry.

Jednak to nie końcowy wynik, ale kontrowersyjne decyzje sędziowskie wywołały najwięcej emocji, szczególnie w obozie Barcelony. Kluczowym momentem meczu była nieuznana bramka Lamine’a Yamala w pierwszej odsłonie gry, którą VAR anulował, stwierdzając, że piłka w całości nie przekroczyła linii bramkowej. Zabrakło jednak “goal-line technology”, czyli technologii, która czuwa nad sprawdzeniem, czy futbolówka przekroczyła linię bramkową, co dodatkowo wzburzyło Xaviego Hernandeza.

Zdecydowane słowa Xaviego po El Clasico

Trener Barcelony, który w bieżącym sezonie już kilkukrotnie był karany za krytykę sędziów, ponownie wyraził swoje niezadowolenie z pracy arbitrów. – Wszyscy widzieli występ sędziego. Mogą mnie ukarać, ale nagrania wideo są dostępne dla wszystkich. Byliśmy lepsi od Realu Madryt i zasłużyliśmy na trzy punkty- mówił po końcowym gwizdku Xavi.

Barcelona dwukrotnie wychodziła na prowadzenie w tym meczu, lecz Real Madryt za każdym razem odpowiadał, co pokazuje, jak zacięte i emocjonujące było to spotkanie. Pomimo starań, Blaugrana musiała uznać wyższość rywali, co może mieć kluczowe znaczenie w kontekście wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii.

Real Madryt umocnił swoją pozycję lidera La Liga i jednocześnie kontynuuje walkę o triumf w Lidze Mistrzów. Obecna przewaga Królewskich nad Barceloną to aż jedenaście punktów, dlatego losy mistrzostwa na sześć kolejek przed końcem są praktycznie rozstrzygnięte.

