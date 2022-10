PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi Hernandez jest na czołówkach hiszpańskich gazet po tym, jak Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów. Hiszpański trener jest jednak spokojny i celem jego drużyny pozostaje wygrywanie trofeów.

Barcelona zmagania w Champions League zakończy na fazie grupowej

Xavi Hernandez póki co ma pełne wsparcie zarządu “Blaugrany”

Sam trener zapowiada dalszą ciężką pracę jego zespołu

Barcelona będzie walczyła o mistrzostwo Hiszpanii

Szkoleniowiec Barcelony – Xavi Hernandez – wziął udział w konferencji prasowej przed meczem jego ekipy z Valencią w ramach 12. kolejki La Ligi. “Duma Katalonii” zmierzy się z “Nietoperzami” już w najbliższą sobotę 29 października o godzinie 21:00. Spotkanie odbędzie się na Estadio Mestalla.

Xavi Hernandez zabrał głos na temat ostatnich wyników prowadzonej przez niego drużyny i swojej sytuacji w klubie. – Czuję pełne zaufanie do tego projektu i na pewno nie przestaniemy pracować. Mamy bardzo wysokie oczekiwania, a niestety odpadliśmy z Ligi Mistrzów. Ta sytuacja nie jest łatwa, ale musimy znosić krytykę i pogodzić się z takim stanem rzeczy – powiedział trener “Blaugrany”.

– W tym sezonie cel pozostaje niezmienny – chcemy zdobywać tytuły. W Lidze Mistrzów zabrakło nam sił w wielkich meczach, ale musimy myśleć o La Lidze, gdzie idzie nam lepiej. Walczymy o mistrzostwo i jutro czeka nas kolejny test. Wciąż jestem pozytywnie nastawiony – dodał Xavi Hernandez.

– Wyniki przyjdą, a jeśli nie przyjdą, to przyjdzie… nowy trener. Transfery w styczniu? Do okienka pozostało trochę czasu, ale mogę potwierdzić, że zarząd cały czas pracuje. Valencia na pewno zagra na intensywnym poziomie i będzie agresywna. To spotkanie zapowiada się na bardzo dobry mecz dla kibiców – zakończył 42-latek.

