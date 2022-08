fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Wyniki 1. kolejki La Ligi. W niedzielę odbyły się trzy spotkania w ramach 1. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Real Sociedad skromnie pokonał Cadiz, natomiast Valencia wygrała na własnym terenie z Gironą 1-0. Oczy piłkarskiego świata były jednak zwrócone na mecz Almerii z Realem Madryt. Królewscy, pomimo trudności, pokazali mistrzowską mentalność i zwyciężyli w ostatecznym rozrachunku 2-1.

Skromne zwycięstwa w niedzielę

Na start niedzielnych zmagań 1. kolejki La Ligi Real Sociedad gościł w Kadyksie, gdzie mierzył się z miejscowym Cadizem. Goście wyszli na prowadzenie za sprawą Takefusy Kubo, który w 24. minucie umieścił piłkę w siatce. Na tym emocje się skończyły – Real Sociedad utrzymał korzystny wynik do końca i zainkasował trzy punkty.

Ciekawie zapowiadało się również starcie między Valencią a Gironą. Na pierwsze trafienie musieliśmy czekać praktycznie do przerwy. W doliczonym czasie gry arbiter podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Carlos Soler. Po zmiane stron “Nietoperze” mierzyły się ze sporym problemem. W 52. minucie czerwoną kartkę otrzymał Eray Comert, przez co gospodarze musieli do końca grać w osłabieniu. Udało im się natomiast skutecznie odciągać rywali od własnego pola karnego i koniec końców zwyciężyli 1-0.

Real Madryt odwraca niekorzystny wynik

Królewscy mieli już za sobą inaugurację nowego sezonu. W środku tygodnia pokonali Eintracht Frankfurt 2-0 i sięgnęli po Superpuchar Europy. Tym razem mierzyli się na wyjeździe z Almerią, która, zupełnie nieoczekiwanie, sprawiła Realowi spore problemy. Już w 6. minucie meczu wyszła na prowadzenie za sprawą bramki Ramazaniego, a taki wynik utrzymywał się przez godzinę gry. W 61. minucie do wyrównania doprowadził Lucas Vazquez, natomiast zwycięską bramkę dla mistrzów Hiszpanii zdobył David Alaba.

Wyniki 1. kolejki La Ligi

Cadiz – Real Sociedad 0:1 (0:1)

24′ Takefusa Kubo

Valencia – Girona 1:0 (1:0)

45′ Carlos Soler

Almeria – Real Madryt 1:2 (1:0)

6′ Largie Ramazani – 61′ Lucas Vazquez, 75′ David Alaba