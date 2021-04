Wielka wpadka sędziego pod koniec derbów Andaluzji

Do niecodziennej sytuacji doszło na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Początkowo główny arbiter spotkania pomiędzy Sevillą i Granadą doliczył cztery minuty do podstawowego czasu gry. Nieoczekiwanie już po 180 sekundach przerwał zawody, a temperatura sięgnęła wówczas zenitu. Głośnie prosty gości zmusiły De Burgosa Bengoetxea, aby wznowił rywalizację.

Emocje w końcówce

Wszystko działo się, kiedy Granada kilka chwil wcześniej strzeliła bramkę kontaktową. Roberto Soldado trafił do siatki z rzutu karnego i mecz nabrał rumieńców. Sevilla, która wcześniej prowadziła 2:0 była pewna, że spokojnie dowiezie dwubramkową przewagę do końca. Tymczasem los na chwilę uśmiechnął się do gości, a nas czekała emocjonująca końcówka derbów Andaluzji.

Skandal, a może zwykła pomyłka?

Początkowo sędzia doliczył cztery minuty dodatkowego czasu gry. Granada niesiona golem z końcówki próbowała jeszcze doprowadzić do remisu, gdy nagle De Burgos Bengoetxea już po trzech minutach gwizdnął po raz ostatni.

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas meczu Sevilla FC – Granada CF! 😅



Mimo czterech doliczonych minut sędzia zakończył spotkanie po upływie 180 sekund dodatkowego czasu gry! Po protestach ekipy gości arbiter… wznowił rywalizację! 😂



MUSICIE TO ZOBACZYĆ 👇#lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/PYqEB1g2hw — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 25, 2021

Najprawdopodobniej sędzia popełnił błąd. Owszem, cała drużyna gości miała prawo czuć się skrzywdzona i słusznie protestowała, że należy im się jeszcze minuta rywalizacji. Arbiter po krótkiej przerwie poprosił Los Nervionenses, żeby wrócili na murawę i dokończyli spotkanie 32. kolejki La Liga.

Lucas Ocampos już po oficjalnym zakończeniu zawodów rozwiał wszelkie wątpliwości związane z całą sytuacją.

– Sędziemu zatrzymał się zegarek. Myślał, że to już koniec spotkania. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami gracz Sevilli.