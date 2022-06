Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Girony

Girona uzupełniła Grono zespołów, które w przyszłym sezonie rozpoczną sezon w La Liga. Zespół z Katalonii okazał się lepszy w finale baraży o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii od Tenerife i pierwszy raz od sezonu 2018/19 zagra znów w Primera Division. Goście zwyciężyli 3:1 dzięki bramkom Stuaniego, Martineza i samobójczemu trafieniu Leona. Jedynego gola dla gospodarzy strzelił Carlos Ruiz.

Pierwszy baraż finalowy między Gironą i Tenerife zakończył się bezbramkowym remisem

W rewanżu drużyna z Katalonii pokazała swoją wyższość, wygrywając 3:1

Girona ostatni raz w La Liga występowała w sezonie 2018/19

Wyrównany finał baraży do La Liga

Bezpośredni awans do La Liga wywalczyły w sezonie 2021/22 Almeria i Real Valladoid. Trzeci zespół wyłoniony miał zostać na zasadzie baraży, w których udział wzięły drużyny z miejsc 3-6. Znalazły się w nich: Eibar, Las Palmas, Tenerife i Girona. Dość niespodziewanie to właśnie dwa ostatnie zespoły z miejsc 5. i 6. poradziły sobie z rywalami półfinałowymi i wywalczyły awans do finału.

W pierwszym meczu finałowym, rozegranym 11 czerwca padł bezbramkowy remis. Z tego względu to Tenerife jako gospodarz rewanżu był faworytem do awansu. Girona udowodniła jednak, że zasługuje na powrót do La Liga i po trudnym meczu pokonała zespół z Teneryfy 3:1. Goście prowadzenie objęli w 42 minucie za sprawą bramki z rzutu karnego Stuaniego. Niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy Tenerife wyrównało, ale nie podcięło to skrzydeł gościom. Samobójcze trafienie Leona i gol na 3:1 Martineza pogrzebały szanse gospodarzy na zwycięstwo.

Girona wraca zatem po trzech latach do Primiera Division. Ostatni raz kataloński zespół grał w niej w sezonie 2018/19. Wówczas zajął w lidze 18 miejsce i musiał pożegnać się z rozgrywkami La Liga. W kolejnych sezonach nie udawało się wywalczyć awansu, a i mało kto dawał szanse Gironie w tym roku. W sezonie zasadniczym podopieczni Michela zajęli dopiero szóste miejsce i rzutem na taśmę załapali się do baraży, wyprzedzając Real Oviedo. Swoją postawą w meczach barażowych udowodnili jednak, że należy im się miejsce wśród najlepszych zespołów w Hiszpanii.

