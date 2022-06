PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Jeden z kibiców nagrał wideo, na którym Ousmane Dembele mówi o chęci pozostania w Barcelonie. Jednocześnie Francuz określił doniesienia łączące go z Chelsea plotkami. To kolejny zwrot akcji w długiej sadze. W ostatnich tygodniach kibice Barcelony pogodzili się już z faktem, iż 25-latek opuści Camp Nou za darmo.

Kontrakt Ousmane’a Dembele z FC Barceloną wygaśnie za niespełna dwa tygodnie

Kibice pogodzili się już z odejściem Francuza w roli wolnego agenta

Tymczasem 25-latek w rozmowie z kibicem potwierdził, że jego wolą jest pozostanie w stolicy Katalonii, a doniesienia łączące go z Chelsea to zwykłe plotki

Dembele: transfer do Chelsea? To tylko plotki

Nastąpił kolejny zwrot w sprawie przyszłości Ousmane’a Dembele. Kilka miesięcy temu zdawało się, że Francuz zamierza pozostać w Barcelonie. Ostatnie kilka tygodni – wraz z wypowiedziami osób decydujących, takich jak Joan Laporta – kazały wierzyć, że skrzydłowy niebawem opuści Camp Nou. Ogólnoświatowe media powszechnie twierdziły, że 25-latek doszedł już do porozumienia z Chelsea. Wygląda jednak na to, że nie dotarliśmy jeszcze do końca tej sagi. Jeden z kibiców zauważył zawodnika Blaugrany, który jechał w aucie na pasie obok. Dembele otrzymał pytanie, czy zamierza zostać w FC Barcelona. Odpowiedział twierdząco. Zapytany o transfer do The Blues, odrzekł: “to tylko plotki. Czuję się dobrze w Barcelonie”.

Un de nos followers nous a envoyé ça. #Dembele 🇫🇷 pic.twitter.com/kTV0uTr61M — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) June 18, 2022

Cóż to może oznaczać? Pewnie sam zawodnik nie jest do końca pewien. Pewne jest natomiast, iż negocjacje z agentem gracza, Sissoko, przyprawiają Mateu Alemany’ego o ból głowy. Reprezentant 25-latka zdaje się nie rozumieć konieczności powściągliwości finansowej w wykonaniu klubu. Mundo Deportivo spekuluje, że być może czwartkowe uruchomienie procesu sprzedaży tzw. “dźwigni finansowych” skłoniło Dembele do przytoczonych wypowiedzi. Możliwe, że Francuz liczy na poprawienie oferty ze strony Dumy Katalonii, w związku z delikatną poprawą jej budżetu. Joan Laporta podkreślał jednak, że piłkarz otrzymał już ostateczną propozycję. Jak dotąd na nią nie odpowiedział.

Dembele w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwa gole i 13 asyst.

