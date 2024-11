Vitor Roque, który przed trwającym sezonem został wypożyczony z Barcelony do Realu Betis, w ostatnim czasie ujawnił, że jego idolem jest nie kto inny jak Cristiano Ronaldo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque i Cristiano Ronaldo

Vitor Roque wzoruje się na Cristiano Ronaldo

Vitor Roque jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych napastników młodego pokolenia. 19-letni Brazylijczyk póki co nie przebił się jednak w Barcelonie, dlatego powędrował na wypożyczenie do innego hiszpańskiego klubu, a mianowicie Realu Betis. Tam otrzymuje zdecydowanie więcej szans na grę, co przekłada się na dużo lepsze statystyki. Ostatnio perspektywiczny zawodnik zdradził, na jakich piłkarzach się wzoruje.

Zdolny napastnik wymienił Neymara oraz Cristiano Ronaldo, stawiając Portugalczyka nad Brazylijczykiem. – Uwielbiam Neymara za jego magię, ale moim idolem jest Cristiano Ronaldo – powiedział Vitor Roque, cytowany przez Fabrizio Romano. Co ciekawe, mierzący 174 centymetry atakujący obrał zupełnie inną drogę, aniżeli CR7, który przypomnijmy, że największe sukcesy święcił w barwach odwiecznego rywala Barcelony – Realu Madryt.

Niewykluczone, że Vitor Roque nie wróci już na Camp Nou, ponieważ Real Betis posiada opcję wykupu napastnika. Młody snajper w aktualnym sezonie rozegrał 14 meczów i zdobył 5 bramek. Jednokrotny reprezentant Brazylii przeprowadził się do Europy w styczniu 2024 roku, kiedy dołączył do Barcy za 30 milionów euro z Athletico Paranaense. Wcześniej zawodnik z Kraju Kawy grał w Cruzeiro oraz macierzystym zespole, America Futebol Clube.