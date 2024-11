Real podjął decyzję w sprawie Endricka. Co z wypożyczeniem?

Associated Press / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Endrick i Carlo Ancelotti

Endrick nie zostanie wypożyczony. Jasne stanowisko Realu

W ostatnich tygodniach Endrick był łączony z Realem Valladolid, Romą oraz Southampton. Wymienione kluby podobno są zainteresowane wypożyczeniem brazylijskiego napastnika już w najbliższym zimowym okienku transferowym. Jednak wygląda na to, że wspomniane drużyny ostatecznie będą musiały obejść się smakiem. Nowe informacje w sprawie przyszłości utalentowanego zawodnika ujawnił w środę wieczorem Fabrizio Romano.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt [WIDEO]

Włoski dziennikarz poinformował, że Real Madryt nie ma w planach wysłania Endricka na wypożyczenie. Sam piłkarz również wolałby zostać w stolicy Hiszpanii, by walczyć o miejsce w podstawowym składzie. Zatem wszystko wskazuje na to, że 18-latek nie powędruje na czasowy pobyt do innego zespołu i będzie próbował przekonać do siebie Carlo Ancelottiego. Włoch póki co nie daje zbyt wielu szans perspektywicznemu snajperowi.

Endrick podczas obecnego sezonu rozegrał tylko 10 meczów, spędził na murawie zaledwie 122 minuty, co przełożyło się na 2 bramki i 1 asystę. To pokazuje, że filigranowy napastnik ma ogromny potencjał, ale powinien otrzymywać zdecydowanie więcej czasu na boisku. Trzynastokrotny reprezentant Brazylii występuje w barwach ekipy Los Blancos od lipca 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Santiago Bernabeu za 47,5 miliona euro z Palmeiras.

Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Endricka na 60 milionów euro.