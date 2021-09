Vinicius Junior imponuje kapitalną formą i skutecznością na starcie sezonu 2021/2022. Dzięki temu Real Madryt jest liderem La Ligi. Brazylijczyk wyjawił swój klucz do ostatnich sukcesów.

Vinicius i jego forma to jedno z największych zaskoczeń sezonu 2021/2022 w Hiszpanii

Brazylijczyk wyjawił co sprawia, że jest tak kapitalnie dysponowany

Skrzydłowy Realu Madryt przyznał, iż dużą rolę odegrał Carlo Ancelotti

Odmieniony Vinicius

Latem tego roku Real Madryt był bardzo blisko kupna Kyliana Mbappe. Królewscy oferowali za Francuza około 200 milionów euro. Piłkarz pozostał jednak w Paris Saint-Germain. Mimo tego, zespół ze stolicy Hiszpanii punktuje kapitalnie na początku sezonu 2021/2022 w La Lidze. Duży wpływ na postawę drużyny ma Vinicius Junior.

Dla brazylijskiego skrzydłowego, obecna kampania będzie już czwartą w barwach Realu. We wcześniejszych trzech, ani razu nie przekroczył bariery trzech zdobytych bramek. Trwający sezon jest przełomowy. 21-latek imponuje wykończeniem akcji oraz decyzyjnością w kluczowych momentach. Dlaczego zatem jest świetnie?

– To efekt mnóstwa pracy, wielogodzinnych treningów w Valdebebas i walki o poprawę umiejętności. Odkąd przybyłem do Madrytu, zawsze mówiłem, że nadejdzie czas, kiedy strzelę wiele bramek z rzędu. Od początku sezonu czuję się bardzo dobrze. Mam pewność, jaką daje mi trener i cały personel techniczny. Ta pewność siebie każe mi myśleć, że mogę zawieść, a jeśli to zrobię, to spróbuję jeszcze raz – wyjaśnił Vinicius Junior. Nie bez znaczenia są także wskazówki, których piłkarzowi udzielił Carlo Ancelotti.

– Zwrócił uwagę, bym mniej razy dotykał piłkę przed oddaniem strzału. Mam tę myśl w głowie, stwarzam więcej szans i strzelam więcej goli. Trener spędził ze mną dużo czasu na treningach w ośrodku w Valdebebas. Bardzo mi pomógł w poprawie gry – przyznał piłkarz Realu.

Czytaj także: ¡Que partidazo! #30 Real wrócił do domu