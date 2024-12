Vinicius czy Rodri? Dzisiaj poznamy zwycięzcę nagrody FIFA The Best

Dzisiaj o godzinie 18:00 w katarskiej Dosze odbędzie się gala wręczenia nagród w plebiscycie FIFA The Best. Faworytami do zgarnięcia głównej statuetki, podobnie jak w przypadku Złotej Piłki, są Vinicius Junior, Jude Bellingham oraz Rodri.

FIFA The Best. Vinicius, Bellingham i Rodri faworytami

Dzisiaj wieczorem odbędzie się gala FIFA The Best 2024. Podczas tego wydarzenia zostaną wręczone nagrody w kilku kategoriach. Poznamy najlepszego piłkarza, piłkarkę, bramkarza oraz trenera roku. Kibiców oczywiście najbardziej ciekawy wynik głosowania w kategorii The Best FIFA Men’s Player, gdzie o statuetkę powalczą między innymi Vinicius Junior, Jude Bellingham oraz Rodri. Przypomnijmy, że po Złotą Piłkę sięgnął hiszpański pomocnik, natomiast tym razem to Brazylijczyk lub Anglik może zgarnąć główną nagrodę.

W głosowaniu brali udział kibice, kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji oraz dziennikarze. W poprzednim sezonie w tym plebiscycie triumfował Leo Messi, który został nagrodzony za wygranie mistrzostw świata 2022. Warto dodać, że statuetka dla najlepszego piłkarza świata według FIFA dwukrotnie trafiała w ręce Roberta Lewandowskie (2020 oraz 2021), jednak w trwającym roku nasz rodak nawet nie został nominowany.

Gala odbędzie się już dzisiaj (wtorek, 17 grudnia) o godzinie 18:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na platformie streamingowej FIFA+. Dostęp będzie darmowy, nie trzeba wykupować abonamentu. Ceremonia będzie transmitowana z Dohy w Katarze, ale nie wiadomo, czy wezmą w niej udział wszyscy piłkarze, z uwagi na napięty terminarz. Statuetka zostanie przyznana za okres od 21 sierpnia 2023 roku do 10 sierpnia 2024 roku

Nominowani do nagrody FIFA The Best 2024

Dani Carvajal (Hiszpania, Real Madryt)

Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)

Federico Valverde (Urugwaj, Real Madryt)

Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt)

Kylian Mbappe (France, PSG/Real Madryt)

Lamine Yamal (Hiszpania, FC Barcelona)

Lionel Messi (Argentyna, Inter Miami)

Rodri (Hiszpania, Manchester City)

Toni Kroos (Niemcy, Real Madryt)

Vinicius Junior (Brazyllia, Real Madryt)