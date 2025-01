Vinicius zostanie zawieszony. Wiadomo, ile meczów ma pauzować

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Media: Vinicius Junior otrzyma dwa mecze zawieszenia

Real Madryt wygrał 2:1 z Valencią w piątkowym meczu hiszpańskiej ekstraklasy, który miał zwroty akcji. Zaległe spotkanie w ramach 12. kolejki La Ligi nie układało się po myśli drużyny Królewskich, która do 85. minuty rywalizacji przegrywała 0:1 i musiała grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Viniciusa Juniora. Brazylijski skrzydłowy powinien podziękować Luce Modriciowi oraz Jude’owi Bellinghamowi, dzięki którym jego nieodpowiedzialne zachowanie nie będzie miało większych konsekwencji.

Wygląda na to, że 24-latkowi ostatecznie upiecze się również w przypadku długości zawieszenia. Jak podaje Jose Felix Diaz na łamach hiszpańskiego dziennika “MARCA”, Vinicius Junior najprawdopodobniej zostanie zawieszony na zaledwie dwa mecze. Przypomnijmy, że Brazylijczyk został wyrzucony z boiska za odepchnięcie Stole Dimitrievskiego, który co warto podkreślić, chwilę wcześniej poprzez lekkie popchnięcie sam sprowokował etatowego reprezentanta Canarinhos.

Zachowanie bramkarza Valencii może być analizowane przez Komitet Rozgrywek i działać na korzyść Viniciusa Juniora. Ponadto czyn Viniego najpewniej nie zostanie uznany za agresję bez piłki, co może trochę dziwić. Warto dodać, że gdyby dyskwalifikacja triumfatora plebiscytu FIFA The Best obejmowała więcej niż cztery spotkania, to zawodnik opuściłby także starcia w Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii.

W przypadku zawieszenia na dwa mecze Viniciusa Juniora nie zobaczymy tylko w ligowych pojedynkach przeciwko Las Palmas oraz Realowi Valladolid.