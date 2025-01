Ancelotti stanął w obronie Viniciusa. Nie zgadza się z decyzją sędziego

SPP Sport Press Photo. / Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti, Vinicius Junior i Stole Dimitrievski

Carlo Ancelotti: To nie była czerwona kartka

W piątkowy wieczór Real Madryt zmierzył się na wyjeździe z Valencią w zaległym meczu 12. kolejki La Ligi. Spotkanie rozgrywane na Estadio Mestalla przyniosło nam mnóstwo emocji i ostatecznie zakończyło się wynikiem 2:1 dla gości. Królewscy mieli jednak spore problemy, ponieważ do 85. minuty przegrywali 0:1, a jakby tego było mało, to kilka minut wcześniej z boiska za czerwoną kartkę wyleciał Vinicius Junior. Ekipa Los Blancos w końcówce dopięła swego – zwycięstwo zapewnili jej Luka Modrić oraz Jude Bellingham.

Carlo Ancelotti wziął udział w pomeczowej konferencji prasowej, podczas której odniósł się do sytuacji z Viniciusem Juniorem oraz Stole Dimitrievskim w rolach głównych. Zdaniem włoskiego szkoleniowca arbiter źle ocenił to zdarzenie. Przypomnijmy, że Brazylijczyk odepchnął Macedończyka po tym, jak chwilę wcześniej bramkarz gospodarzy sprowokował skrzydłowego zespołu ze stolicy Hiszpanii, lekko go popychając. Triumfator plebiscytu FIFA The Best zrobił to jednak ze zdecydowanie większym impetem.

– Uważam, że Vinicius Junior nie powinien otrzymać czerwonej kartki. Według mnie on i Stole Dimitrievski zasłużyli na żółte kartki. Odwołamy się od tej decyzji sędziego – powiedział Carlo Ancelotti na konferencji prasowej. Ponadto 65-letni trener ocenił wczorajsze zawody, wskazując różnice w grze jego drużyny w obu połowach. – Byliśmy fatalni w pierwszej połowie, nie mogę tego zrozumieć. Natomiast druga część spotkania była świetna w naszym wykonaniu – dodał legendarny menedżer.