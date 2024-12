Vinicius Junior nie sięgnął po złotą piłkę za rok 2024. Gwiazda Realu Madryt została jednak nagrodzona w plebiscycie FIFA The Best. Brazylijczyk został w nim wybrany piłkarzem roku.

Źródło: FIFA The Best 2024

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicus Junior najlepszym piłkarzem roku w plebiscycie Fifa The Best 2024

Tegoroczna Złota Piłka wywołała mnóstwo kontrowersji. Najlepszym piłkarzem roku według niej został Rodri. Wybór pomocnika Manchesteru City wywołał burzę w sieci, ponieważ wielu fanów domagało się nagrody dla Viniciusa Juniora. Zawodnik Realu Madryt jednak nie miał sobie równych w innym plebiscycie.

Reprezentant Brazylii zgarnął prestiżową nagrodę dla najlepszego piłkarza 2024 roku w plebiscycie FIFA The Best. Vinicius Junior nie miał sobie równych w tym plebiscycie. Piłkarz Realu Madryt został wybrany graczem roku przez kibiców, media, piłkarzy oraz trenerów. To właśnie oni mieli przyjemność głosować we wspomnianym plebiscycie.

Vinicius Junior ma za sobą fantastyczny rok. Brazylijczyk sięgnął po najważniejsze nagrody z Realem Madryt, będąc kluczowym zawodnikiem w zespole Carlo Ancelottiego. Gwiazda Królewskich w kończącym się roku sięgnęła po tytuł mistrza Hiszpanii, trofeum Superpucharu Europy, a przede wszystkim wygrał wraz z drużyną w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wybór plebiscytu FIFA The Best zatem nie powinien nikogo dziwić.

Obecny sezon również jest znakomity w wykonaniu Viniciusa Juniora. Brazylijski gwiazdor w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań pod okiem Carlo Ancelottiego. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 13 trafień, a także dziewięć asyst.