Vinicius Jr podpisze nowy kontrakt z Realem Madryt

PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Zdaniem hiszpańskiej prasy Real Madryt podjął decyzję w sprawie przedłużenia kontraktu z Viniciusem Juniorem. Młody zawodnik rozgrywa rewelacyjny sezon w zespole Kórlewskich, dlatego władze madryckiego kluby zdecydowały się nagrodzić zawodnika oferując mu nową umowę z wyższym wynagrodzeniem.

Vinicius Jr jest drugim najlepszym strzelcem Realu Madryt w tym sezonie

21-latek jest na kontrakcie, który podpisał w wieku 16 lat, co czyni go jednym z gorzej zarabiających zawodników Królewskich

Skrzydłowy zapracował na nowy kontrakt i sporą podwyżkę

Vinicius Jr został doceniony przez Florentino Pereza

Brazylijski skrzydłowy już szesnastokrotnie trafiał do siatki rywala w tym sezonie. Do tego dołożył już dziesięć asyst. Mimo to Vinicius to piłkarz, który wciąż ma zaledwie 21 lat, dlatego Real musi zrobić wszystko, aby takiego gracza zatrzymać w swoich szeregach.

Vinicius Junior jest związany z Realem Madryt kontraktem, który podpisał w wieku szesnastu lat, co czyni go jednym z najsłabiej zarabiających graczy Królewskich. Dzieje się tak, mimo iż jest drugim najlepszym strzelcem w drużynie.

Trzeba zauważyć, że 21-letni Brazylijczyk ciężko pracuje na swoją pozycję w klubie nie aferując się przy tym o zbyt małe wynagrodzenie. Zawodnik wyczekał swojej szansy, którą teraz próbuje wykorzystać w możliwie najlepszy sposób.

Jak informuje ekspert od transferów Fabrizio Romano w madryckim klubie wszyscy, wraz z Florentino Perezem włącznie są zgodni, że Viniciusowi należy się nowy kontrakt. Umowa ma zostać zawarta w nadchodzących miesiącach, a Brazylijczyk ma dostać sowitą podwyżkę.

