Barcelona znowu gromi! Lewandowski z dubletem, a mógł mieć hat-tricka [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Villarreal – Barcelona. Szalony mecz, dublet Lewego

Spotkanie Villarrealu z Barceloną było zapowiadane jako hit 6. kolejki La Ligi i trzeba powiedzieć, że mecz na Estadio de la Ceramica spełnił oczekiwania. Świetne zawody rozegrał Robert Lewandowski, który w pierwszej połowie dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. 36-letni napastnik w 20. minucie otrzymał świetne podanie od Pablo Torre, które zamienił na gola, a piętnaście minut później wykorzystał zamieszanie w polu karnym.

To jednak nie zrobiło większego wrażenia na Żółtej Łodzi Podwodnej, która nadal grała ofensywnie, a w 38. minucie dopięła swego. Wówczas do siatki trafił Ayoze Perez, co oznaczało, że Villarreal złapał kontakt. Chwilę później Marc-Andre ter Stegen musiał opuścić boisko z powodu groźnie wyglądającej kontuzji, a jego miejsce zajął Inaki Pena. Gospodarze w tym meczu jeszcze dwukrotnie pokonali bramkarza, ale w obu przypadkach był spalony.

Natomiast Robert Lewandowski mógł dzisiaj skompletować hat-tricka, ponieważ w 66. minucie podszedł do rzutu karnego. Kapitan reprezentacji Polski nie wykorzystał jednak jedenastki, bowiem uderzył w słupek. Pudło naszego rodaka nie wpłynęło na losy tej rywalizacji, gdyż w 75. minucie Raphinha zdobył bramkę na 4:1, a dziesięć minut później ustalił wynik spotkania na 5:1 dla Barcelony.

Blaugrana pozostaje więc liderem La Ligi (18 punktów), a Lewy jest na czele klasyfikacji strzelców (6 goli).

Villarreal CF – FC Barcelona 1:5 (1:2)

0:1 Robert Lewandowski 20′

🇵🇱 𝐆𝐎𝐋 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽️🔥



Kapitan reprezentacji Polski daje FC Barcelonie prowadzenie! 💪 Mecz z Villarreal CF trwa w Eleven Sports 1! 📺 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/XgqLVSGfZZ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 22, 2024

0:2 Robert Lewandowski 35′

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽️⚽️



Polak podwyższa prowadzenie FC Barcelony w starciu z Villarreal CF! 🔥 To już szósty gol Lewego w tym sezonie! 👏 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/VWiRt3m4Ih — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 22, 2024

1:2 Ayoze Perez 50′

𝗔𝗹𝗲𝘅 𝗕𝗮𝗲𝗻𝗮, 𝗰𝗼 𝘇𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗮𝗻𝗶𝗲! 🍪🤌



Ayoze Pérez trafia do siatki i Villarreal CF łapie kontakt w starciu z FC Barceloną! ⚽️💥 Włączcie Eleven Sports 1! 🔥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/YnLjiMYen3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 22, 2024

1:3 Pablo Torre 58′

💥 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗶𝗮 𝗱𝗼 𝘀𝗶𝗮𝘁𝗸𝗶! 💥



21-latek do asysty dokłada gola ⚽️🅰️ i podwyższa prowadzenie FC Barcelony w starciu z Villarreal CF! 👏 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/FheCF7pnbv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 22, 2024

66. minuta: Robert Lewandowski zmarnował rzut karny

🇵🇱 Robert Lewandowski zmarnował rzut karny! 😳



Polak trafia w słupek i w meczu z Villarreal CF czeka nas jeszcze sporo emocji! 💥 Włączajcie Eleven Sports 1! 🧐 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/c5Ovszb5te — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 22, 2024

1:4 Raphinha 75′

Szalony mecz na Estadio de la Cerámica! 😱



Nieuznane gole, nietrafiony rzut karny i kolejna bramka! 😳 Tym razem do siatki trafia Raphinha i FC Barcelona prowadzi z Villarreal CF już 4:1! 🔥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/ecyYb8FIv3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 22, 2024

1:5 Raphinha 83′