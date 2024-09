FC Barcelona otrzymała potężny cios. Gwiazdor opuścił boisko na noszach

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana

FC Barcelona w meczu z Villarreal na Estadio de la Ceramica przeżyła dramatyczne chwile, gdy Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana. Niemiecki bramkarz urazu nabawił się podczas próby złapania piłki po rzucie rożnym. Po upadku gwiazdor Blaugrany od razu poczuł ból i zasygnalizował konieczność interwencji sztabu medycznego. Zawodnicy Dumy Katalonii natychmiast wezwali pomoc, a sztab medyczny szybko zdecydował o konieczności użycia noszy.

Na miejsce Ter Stegena wszedł Inaki Pena, który przejął rolę bramkarza w trudnym momencie tuż przed przerwą. Villarreal próbował wykorzystać osłabienie Barcelony, ale nie udało im się zdobyć wyrównującej bramki. Stan zdrowia Ter Stegena pozostaje niejasny do momentu wykonania szczegółowych badań, jednak pierwsze oznaki sugerują poważny problem z kolanem, co może oznaczać dłuższą przerwę w grze dla niemieckiego bramkarza.

FC Barcelona do przerwy prowadziła 2:1. Bohaterem Katalończyków był Robert Lewandowski, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w pierwszej odsłonie spotkania. Gospodarze zdołali zdobyć bramkę kontaktową w 38. minucie spotkania, gdy futbolówkę do siatki skierował niezawodny napastnik Villarreal Ayoze Perez. Było to już drugie trafienie podopiecznych Marcelino w tym starciu, ale gol z początkowej fazy pojedynku nie został uznany z uwagi na pozycję spaloną.

