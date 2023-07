Franck Kessie, Nico Gonzalez i Clement Lenglet mimo, iż prawdopodobnie tego lata opuszczą FC Barcelonę to Xavi Hernandez zdecydował się włączyć ich do składu Blaugrany na przedsezonowe tournee w Stanach Zjednoczonych.

Xavi zabierze trzech niechcianych zawodników na obóz do USA

Według katalońskiego Sportu będzie to Kessie, Lenglet oraz Nico Gonzalez

To zmiana strategii wobec poprzedniego roku

Kessie, Lenglet i Nico Gonzalez polecą z drużyną do USA

Barcelona wyruszy w środę za Atlantyk, rozpoczynając swoje przedsezonowe tournee w Stanach Zjednoczonych, gdzie mają rozegrać cztery mecze towarzyskie. Przed wyjazdem wielu graczy Blaugrany stoi w obliczu niepewnej przyszłości w klubie. Xavi Hernandez zdecydował się jednak na dość zaskakujące posunięcie i zamierza włączyć trzech graczy, którzy prawdopodobnie latem opuszczą klub do składu na obóz, donosi kataloński Sport.

Trzej gracze, o których mowa, to Franck Kessie, Nico Gonzalez i Clement Lenglet. Wszyscy zostali powiązani z odejściem z klubu tego lata, ale Xavi chce, aby byli częścią zespołu w Stanach Zjednoczonych, o ile ich przyszłość nie zostanie wyjaśniona w międzyczasie.

To zwrot w stosunku do strategii z poprzedniego sezonu, kiedy szef Barcy zdecydował się wykluczyć z wyjazdu do USA siedmiu zawodników, w tym Samuela Umtitiego, a także Clementa Lengleta.

Istnieje jednak możliwość, że przynajmniej jeden z nich może opuścić Barcelonę, zanim drużyna wyleci do USA. W szczególności Kessie stał się obecnie głównym tematem medialnych spekulacji i jest łączony z Juventusem. Choć pomocnik opowiada się za przeprowadzką do Premier League, jest otwarty na pomysł powrotu do Włoch.

