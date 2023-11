IMAGO / Pressinphoto/ Cesar Ortiz Na zdjęciu: Imanol Alguacil (Real Sociedad - FC Barcelona)

W spotkaniu Real Sociedad San Sebastian – FC Barcelona triumfowali goście

Jedyna bramka na Estadio Anoeta padła w drugiej minucie doliczonego czasu gry

Imanol Alguacil docenił postawę swojej drużyny, ale przyznał, że jego piłkarze zasłużyli na więcej

Sociedad – Barcelona. Alguacil: powinniśmy wygrać to spotkanie

Real Sociedad stawił zacięty opór Dumie Katalonii i sam mógł rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść, ale po trafieniu Ronalda Araujo w doliczonym czasie gry musiał przełknąć gorzki smak porażki, a po trzy punkty sięgnęła Barcelona. Trener gospodarzy, Imano Alguacil, docenił postawę swoich podopiecznych, ale przyznał, że w futbolu chodzi o coś innego niż tylko piękna gra i zawzięta walka:

– Myślę, że kibice muszą być dumni z tego, jak zagraliśmy, a jako trener jestem oczywiście bardzo zły, podobnie jak zawodnicy. Chodzi o to, żeby grać tak, jak graliśmy, ale żeby wygrywać, a wygrywać trzeba, zwłaszcza gdy gra się tak, jak się grało. Kibice mogą wracać do domu dumni, ale ja jako trener i drużyna jesteśmy samokrytyczni, ponieważ rozegraliśmy zbyt wiele meczów, w których powinniśmy wygrać i nie zrobiliśmy tego. Jestem zmęczony wiadomościami od wszystkich trenerów, którzy mówią, jaka znakomicie prezentowała się moja drużyna, bo przecież grasz, aby wygrać.

– Nie sądzę, że straciliśmy posiadanie, to były tylko trzy minuty i było to spowodowane konkretną sytuacją, o której rozmawiałem już z piłkarzami w szatni. Byliśmy bardzo, bardzo dobrzy i nie był to problem fizyczny. Drużyna kontynuowała to, co robiła od 0 do 90 minuty.